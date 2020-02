Gerry Scotti confessa: “Amadeus mi aveva invitato a Sanremo” – VIDEO

Gerry Scotti confessa: “Amadeus mi aveva invitato a Sanremo” | La confessione inedita sull’invito al Festival – VIDEO

Gerry Scotty ha confessato l’invito che Amadeus gli aveva proposto riguardo la sua partecipazione a Sanremo 2020.

Il conduttore Gerry Scotti era stato invitato da Amadeus a prendere parte alla famosa kermesse musicale. Ma Gerry non è riuscito ad annullare i suoi impegni, come dichiarato in un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano. È stato proprio il presentatore di Canale 5 a fare questa inedita confessione, invitando il collega della Rai ad una nuova chiamata per il prossimo anno.

