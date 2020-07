Stefano De Martino, confessione in diretta a Made in sud: Belen, il tradimento con ipad e Mariana Rodriguez. Ecco tutta la verità.

La vita privata di Stefano De Martino continua ad essere oggetto di battute sul palco di Made in Sud. Anche nella puntata del 13 luglio, Peppe Iodice ha utilizzato gli ultimi gossip sulla vita sentimentale del conduttore napoletano per dare vita ad un simpatico siparietto. Tra una battuta e l’altra, De Martino riesce a fare chiarezza su diversi argomenti.

Stefano De Martino smentisce il flirt con Mariana Rodriguez

Negli scorsi giorni, il settimanale Chi aveva sorpreso Stefano De Martino con Mariana Rodriguez. Solo un’amicizia tra i due che, tuttavia, ha scatenato diversi rumors e ha spinto Peppe Iodice a cogliere al balzo l’argomento per chiedere informazioni al diretto interessato. “Un’altra Rodriguez, ma ti piace proprio questo cognome?”, ha chiesto il comico di Made in Sud. “Non è vero niente”, ha ribattuto il conduttore smentendo di avere un flirt con la modella venezuelana.

“Ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?”, ha chiesto ancora Peppe Iodice. “Magari”, è stata la risposta secca di De Martino che ha così ribadito di essere ufficialmente single. Del resto, dopo aver smentito il gossip su Alessia Marcuzzi, Stefano ha promesso che lo annuncerà personalmente quando s’innamorerà nuovamente.

Nessun nuovo amore all’orizzone, dunque, per Stefano che sta continuando a lavorare a Made in Sud per poi godersi un’estate da single insieme agli amici e al figlio Santiago. Estate da single anche per Belen Rodriguez nonostante il bacio con Gianmaria Antinolfi. Tra i due, infatti, non ci sarebbe ancora alcun fidanzamento, ma la conoscenza sarebbe solo agli inizi.

Come sarà, dunque, l’estate di Belen e Stefano? I due avranno anche l’occasione per rivedersi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.