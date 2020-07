Vivi la cremosità e la bontà del PESTO abbinato a 10 varianti semplici e sfiziose che puoi portare a tavola o fuori per pranzi deliziosi all’aria aperta in modo pratico e veloce.

La crema verde brillante che mette tutti d’accordo! Un sapore unico e inconfondibile, di varianti di pesto ce ne sono a bizzeffe, e anche se è al basilico che resta il primato, oggi però ti proponiamo varianti di pesto delle quali non potrai più fare a meno dopo averle provate. con altre spezie, verdure, frutta secca. 10 PRIMI PIATTI con il pesto che potrai provare uno per uno!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Prepara il PESTO con il mixer | Facile e pronto in 5 MINUTI

10 varianti di pasta al PESTO tutte per te!

Ecco pronta per te una raccolta di primi piatti che includono il pesto, variegata e sfiziosa. Potrai sperimentare di settimana in settimana tutte le preparazioni proposte cimentandoti in piatti facili e ricchi di gusto, pesto alle mandorle, pesto rosso, pesto di fagiolini, pesto di zucca e chi più ne ha più ne metta, si comincia!

Sedanini con pesto di fagiolini

La pasta con pesto di fagiolini è un primo leggero e facile. Un’idea per i giorni più caldi, infatti questo piatto è buono sia calda che freddo (clicca qui per la ricetta!)

Spaghetti con pesto alla trapanese

Il pesto alla trapanese è un’alternativa interessantissima per condire la pasta. In teoria le busiate, un formato tipico che ha l’aspetto di sottili tubi attorcigliati su se stessi. In pratica però va bene qualsiasi pasta corta, oppure anche gli scialatielli (clicca qui per la ricetta!)

Spaghetti con pesto di mandorle e zucchine

Cosa ti occorre? Zucchine, mandorle, menta, basilico, sale e un filo d’olio. Ingredienti semplici per un risultato da 10 e lode e ovviamente la pasta! (clicca qui per la ricetta!)

Fettuccine agli scampi con pesto di pistacchi

Le fettuccine agli scampi con pesto di pistacchi sono un primo piatto perfetto per una serata speciale. Gusto strepitoso! (clicca qui per la ricetta!)

Linguine con pesto di zucca

La pasta con pesto di zucca è un primo semplicissimo davvero facile e goloso. Un’alternativa al solito primo piatto con il classico pesto tipicamente estivo. Semplice, economico, gustoso e super facile (clicca qui per la ricetta!)

Farfalle pesto di basilico e pomodorini

Un piatto ideale quando vai di fretta e trovi in frigo un po del tuo pesto fatto in casa. Le farfalle poi sono il tipo di pasta che anche i bimbi adorano. Pesto classico di basilico per un tripudio di gusto e semplicità (clicca qui per la ricetta!)

Gnocchi con pesto di bietole

Gli gnocchi al pesto di bietole sono un primo piatto particolare e diverso dal solito grazie al condimento a base di bietole. Ottimi quando hai voglia di portare in tavola un piatto originale (clicca qui per la ricetta!)

Penne con pesto alla siciliana

Pomodorini pachino, basilico fresco, parmigiano reggiano, mandorle e olio per piatto di penne ricco e intramontabile, la variante rossa più buona del pesto (clicca qui per la ricetta!)

Penne con pesto di rucola e gorgonzola

Un primo piatto veloce dal sapore unico! Come assaporare tutto il gusto di un formaggio protagonista di moltissime pietanze e un pesto facile facile di rucola. (clicca qui per la ricetta!)

Spaghetti con pesto di piselli e zucchine

Un pesto ottimo per i più piccoli, una variante delicata e al contempo gustosa e ricca di proprietà nutrienti (clicca qui per la ricetta!)