Il pesto è un condimento così versatile che sta bene con tantissimi tipi diversi di pasta. La cremosità e il sapore rendono il piatto prelibato e ricco. Il pesto è ideale anche per i bimbi, è quindi arrivato il momento di farlo a casa, buono, veloce e con il mixer!

Chi di voi possiede tante belle piante rigogliose di basilico ma non crede di poterci fare del pesto perché pensa sia troppo difficile? Da oggi la penserete diversamente perché per farlo in casa avrete bisogno, oltre agli ingredienti, di un solo elettrodomestico comunissimo. PESTO solo con il mixer. Pronto in tavola in 5 MINUTI

In soli 5 minuti un pesto perfetto!

Ecco per voi un pesto pratico e favoloso preparato in un batter d’occhio versando tutti gli ingredienti in un semplice mixer.

Esistono molte varianti del pesto classico ma il pesto al basilico è sicuramente quello più gettonato! Per prepararlo viene usato il mortaio ma nella maggior parte dei casi nelle nostre cucine non l’abbiamo, così, anche per accelerare i tempi, vi proponiamo la preparazione con mixer.

Velocissimo da preparare con pochi semplici accorgimenti. Non solo per la pasta, anche per bruschette da aperitivo e molto altro.

Ingredienti

4 mazzetti di basilico fresco (se delle vostre piantine ancora meglio!)

Olio extra vergine di oliva quanto basta

80 grammi di Parmiggiano Reggiano grattugiato

30 grammi di pinoli

Preparazione

Sfogliate il basilico e lavate ogni foglia sotto acqua corrente, asciugatele poi con cura. Stendete tutte le foglie su un piano pulito e asciutto. Mettete il recipiente del mixer in freezer per circa 5 minuti.

Il contenitore gelato farà sì che il vostro basilico riesca a preservare il suo colore verde brillante. Le lame fredde non surriscalderanno le foglie di basilico.

Mettete il basilico asciutto nel bicchiere del mixer e aggiungete Parmigiano, pinoli e 3/4 cucchiai di olio extra vergine di oliva. Frullate il tutto a intermittenza. Un pizzico di sale e il pesto è pronto per condire!