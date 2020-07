Che ne diresti di rendere i tuoi antipasti appetitosi servendo un salsa cremosa che somiglia molto al tradizionale caviale? Chiamato appunto caviale di melanzane, è facile facilissimo da preparare e fantastico da spalmare grazie alla sua consistenza omogenea e cremosa.

Questa ricetta alternativa darà un tocco in più ai vostri aperitivi fatti in casa, tutti gli invitati si chiederanno se si tratta di caviale e voi potrete stupirli rispondendo “sì” ma di melanzane!!! Caviale di melanzane da fare a casa in pochi minuti. Ricetta veg!

Caviale di melanzane | Ricetta veg!

Può essere una salsa di accompagnamento, un antipasto, un contorno, una crema da spalmare profumata e morbidissima. Le melanzane sono un must della cucina italiana, sempre pronte ad arricchire primi piatti, a rendere la parmigiana unica nel suo genere e molto altro. Ecco per voi la ricetta di questo innovativo caviale di melanzane.

Ingredienti

1 kg di melanzane

4 foglioline di menta

Olio extra vergine di oliva quanto basta

1 spicchio di aglio

Il succo di mezzo limone

Un pizzico di sale

Preparazione

Disponete su una teglia ricoperta di carta forno le melanzane lavate e asciugate. Infilate in forno preriscaldato per 60 minuti a 180 gradi. Tiratele fuori dal forno e togliete via la pelle da ognuna. Conservate a parte la polpa delle melanzane lasciandola scolare in un colino.

Mettete poi le melanzane nel bicchiere mixer del frullatore e aggiungete olio extra vergine di oliva e aglio. E ancora, le foglioline di menta e il pizzico di sale.

Frullate fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso che trasferirete poi in una ciotola. Versate il succo del mezzo limone e mescolate energicamente. Il vostro caviale di melanzane è pronto da servire.