Risotto alla crema di scampi | I trucchi per farlo ottimo anche a casa!

Il risotto alla crema di scampi, che cruccio! Perché quando andiamo al ristorante ci viene l’acquolina in bocca solo nel vederlo arrivare e quando tentiamo l’impresa di prepararlo nella nostra cucina c’è sempre qualcosa che non va? Forse non conosciamo ancora tutti i passaggi corretti.

Perché no? Possiamo diventare delle chef seguendo dei semplici passaggi con impegno e concentrazione e creare un risotto unico nel suo genere, quel risotto prelibato mangiato per di più al ristorante e che finora non siamo mai riuscite a ricreare nella nostra cucina. Risotto alla crema di scampi: trucchi per farlo ottimo anche a casa!

Risotto alla crema di scampi | Tutti i trucchi per farlo perfetto RICETTA COMPLETA

Uno dei piatti tipici della cucina italiana, la bisque di scampi è necessaria per creare un piatto da leccarsi i baffi e godere di tutta la sua bontà. Questo brodo a base di teste e gusci dei crostacei vi aiuterà a donare al piatto un sapore deciso e inconfondibile.

Ingredienti (per 4 persone)

1 kg di scampi

360 grammi di riso carnaroli

70 grammi di passata di pomodoro

mezzo bicchiere di vino bianco

100 ml di panna fresca

2 scalogno

1 gambo di sedano

1 spicchio d’aglio

olio evo quanto basta

prezzemolo quanto basta

1 limone (possibilmente bio)

Preparazione

Lavate gli scampi sotto acqua corrente, ricordate di dividerli (mezzo kg e mezzo kg), eliminate la testa e tagliate la parte inferiore dello scampo con l’aiuto delle forbici. Trasferite la polpa degli scampi su un tagliere a parte. Incidete la parte centrale per togliere ed eliminare l’intestino.

Ora è arrivato il momento di preparare la bisque di scampi affettando lo scalogno e facendolo insaporire con qualche cucchiaio di olio a fiamma bassa con teste e gusci degli scampi. Aggiungete poi il sedano tagliato in maniera grossolana.

Versate 2 litri di acqua, un pizzico di sale grosso e il pomodoro passato. Lasciate in cottura per 30 minuti circa. Filtrate la vostra bisque.

In una padella bella ampia versatela e aggiungete l’aglio, due cucchiai d’olio evo e gli scampi, fate cuocere per un minuto. Frullate metà degli scampi con la panna fresca. Mettete da parte gli scampi interi.

Tritate finemente lo scalogno, aggiungete qualche cucchiaio di olio e fate appassire a fuoco lento per 5 minuti nella stessa padella. Bagnate di tanto in tanto con qualche cucchiaio di bisque, unite il riso facendolo tostare. Sfumate con vino bianco. Bagnate ancora il riso con mestoli di brodo. Mescolate di tanto in tanto.

15 minuti circa di cottura e poi aggiungete mescolando la crema di scampi frullati con panna fresca. Servite il vostro risotto perfetto e cremoso adagiando in superficie gli scampi messi prima da parte, il prezzemolo tritato e la scorza del limone preferibilmente bio.