Quante volte ti è capitato di non avere la minima idea di cosa proporre come antipasto per una cena o pranzo con amici a casa tua? Oppure, stai cercando un pranzo veloce o una cena leggera? Questa è una variante delle melanzane che ti tornerà utile in moltissime circostanze.

Oggi ti proponiamo un piatto veloce, pratico e versatile che puoi giocarti nell’immediato facendo davvero un figurone.

Rotoli di melanzane SOLO 3 ingredienti. Antipasto VELOCE

Piatto pratico a base melanzane SOLO 3 ingredienti

Le melanzane si sa sono un alimento che ti permette di variare molto la dieta settimanale, puoi inserirle in infinite pietanze creative o semplici, io gusto resta sempre inconfondibile.

Rappresentano quel contorno salva pasti soprattutto perché cucinarle non ti ruba praticamente tempo anzi, ottimizza le tue ore in cucina così da avere tutto il tempo di dedicarti a piatti più elaborati.

Hai mai provato ad esempio a portare in tavola melanzane che sembrano essere state grigliate ma che in realtà non hanno assolutamente previsto l’uso della griglia? Come fare? Facilissimo!

Ti basta prendere una teglia, adagiare carta forno, lavare e asciugare con cura quante melanzane ti servono in base al numero di persone a tavola, in famiglia.

Tagliale finemente a rondelle e adagiale su carta forno, cospargile di sale, peperoncino, olio extra vergine di oliva, aglio.

Accendi il forno al massimo della temperatura e cuoci le melanzane per circa 7/10 minuti massimo. Il gioco è fatto! Pronte da portare in tavola come se fossero grigliate!

Rotoli di melanzane semplici con SOLO 3 ingredienti

Eccoci arrivati alla ricetta salva pranzi o cene organizzati a casa tua ma anche per un aperitivo sfizioso e ricco di gusto. Avrai bisogno di soli 3 ingredienti semplici e che forse hai già negli scaffali della tua cucina.

Ingredienti (per 6 rotoli)

due melanzane lunghe

una mozzarella

2 uova

olio extra vergine di oliva, sale, pepe, spezie quanto bastano

Preparazione

Lava, asciuga e taglia in lungo le melanzane ricavandone 6 fette. Fai rosolare su piastra bollente. Nel frattempo fate bollire le uova e una volta sode tagliatele a fettine. Disponi le melanzane su teglia con carta forno e metti su ogni fetta una o due fettine di uovo sodo e una fettina di mozzarella.

Arrotolale, condisci con olio evo, sale, pepe e basilico, inforna a 180 gradi per una quindicina di minuti.

Le ricette semplici sono sempre le migliori per realizzare piatti gustosi e genuini, inoltre la garanzia di una bella figura agli occhi degli ospiti.