13 cose curiose che probabilmente non sai sui peli

Probabilmente sarai a conoscenza di molte curiosità che riguardano il corpo umano, come le 6 parti del corpo umano che non usi più ma siamo sicuri di riuscire a stupirti con queste curiosità che riguardano i peli. Ti sei mai chiesto perchè i peli ricoprono il nostro corpo e se c’è altro che dovremmo sapere oltre alla loro funzione? Scopri 13 cose che probabilmente non sapevi sui tuoi peli e capelli!

Peli: scopri 13 curiosità che non conoscevi

1/I peli del tuo corpo hanno i “muscoli”

Fai fatica a crederlo? eppure è proprio così, i peli hanno cellule muscolari motivo per il quale quando ti viene la pelle d’oca sono in grado di drizzarsi.

2/La pelosità sarebbe legata all’intelligenza

A rivelare questa caratteristica sarebbe stto uno studio condotto nel 1996 sugli uomini di Mensa (un’ente di rilievo che conduce campagne sull’intelligenza umana). Lo studio avrebbe concluso che più peli si hanno, più si è intelligenti. Secondo i ricercatori tra gli uomini di Mensa, quelli più intelligenti avevano più peli della popolazione media.

3/Esistono tre tipi di peli diversi



Forse ti sarai accorto che i peli del viso e quelli pubici sono diversi. Esistono tre tipi di peli: i peli non sessuali come i capelli, ciglia, sopracciglia, i peli ambisessuali, in questa categoria rientrano principalmente i peli pubici e ascellari, e infine i peli maschili come barba, peli sotto l’ombelico, su gambe, braccia, torace e dorso.

4/I peli attirano il partner

Se il desiderio del tuo partner si accende quando ti si avvicina lo devi in parte ai tuoi peli pubici, un motivo in più per non raderli oltre a questi altri buoni motivi.

Perchè i peli sono responsabili dell’attrazione? semplicemente perchè hanno la funzione di trattenere gli odori prodotti dalle ghiandole sudoripare che sviluppano delle sostanze chimiche chiamate ferormoni, e i ferormoni attraggono i potenziali partner. Ricorda che la seduzione passa attraverso l’odore del corpo e che chi lo ha dimostrato concretamente: per attirare gli uomini questa donna usa l’odore della sua vagina.

5/Quasi tutti radono i peli pubici.

Soprattutto in estate sono i primi ad essere eliminati con un rasoio. E’ vero che sono antiestetici quando sbucano dal bikini ma anche gli uomini li rimuovono. Uno studio recente ha scoperto che il 90% delle persone intervistate aveva rasato i peli pubici nelle ultime 4 settimane. La motivazione della rimozione? Sembrerebbe che il 60% degli uomini preferisce partner senza peli pubici. Questo però non spiega perchè il il 19% di coloro che avevano rasato il pube erano uomini, non donne. Lo stesso studio ha stabilito una connessione tra rasoio e irritazione concludendo che l’80% delle persone che si erano rasate i genitali avevano avvertito prurito.

6/I peli sono responsabili del sudore



I peli e il sudore hanno una connession profonda. Ogni pelo possiede una ghiandola sudoripara. Queste ghiandole sono responsabili del sudore ma servono anche a proteggerci dai germi e a conferire il nosto odore corporeo distintivo.

7/I peli regolano la temperatura corporea

I peli non sono li a caso, potremmo dfinirli il nostro climatizzatore corporeo personalizzato. Quando fa caldo trattengono il sudore e quando fa freddo ti scaldano.

8/Le tue ciglia nascondono acari

Solo a pensarci ti si drizzano i peli, eppure le tue ciglia potrebbero ospitare delle creature minuscole scientificamente definite acari. Sono generalmente innocui, ma se vivi un priodo in cui avverti prurito e infiammazione, potrebbero essere loro la causa.

9/I peli non hanno la stessa vita dei capelli

A differenza dei capelli, i peli del corpo non superano pochi centimetri e oltre alla lunghezza differiscono dai capelli anche per la durata: i peli hanno una vita di circa sei mesi, mentre il ciclo di di vita del capello varia dai 2 ai 6 anni.

10/Puoi perdere fino a 150 peli al giorno.

In media una persona perde circa 100 peli al giorno, per fortuna non dobbiamo preoccuparcene perchè ne abbiamomolti altri.

11/Il colore dei capelli dipende da disturbi genetici

Sembrerebbe che il colore biondo nelle donne indichi maggiore presenza di estrogeni, ed è stato associato anche a difficoltà di apprendimento e disturbi visivi dovuti al deterioramento della retina. Le donne con i capelli rossi avrebbero una soglia del dolore più bassa, mentre le brune svilupperebbero una maggiore dipendenza da nicotina. Le persone calve avrebbero un’ aspettativa di vita minore.

12/I tuoi capelli possono nascondere l’oro

Questa particolarità è davvero sorprendente eppure stando al sito curiositadalmondo.it, Sarebbero state rinvenute tracce di minuscole particelle di oro nei capelli.

13/Le doppie punte dei capelli hanno un nome specifico

Basta chiamarle semplicemente doppie punte, si chiamano “tricoptilosi” e visto che è stato loro conferito un nome scientifico è bene utilizzarlo.

