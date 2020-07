Alessia Marcuzzi e De Martino insieme: Dagospia pubblica la prova

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, secondo Dagospia, avrebbero avuto una relazione quando lui era ancora impegnato con Belen Rodriguez. Nonostante loro abbiano smentito, il portale ha pubblicato una prova a favore della sua notizia.

Alessia Marcuzzi, in maniera del tutto inconsapevole, si è trovata al centro della cronaca rosa in quanto numerosi portali, il primo a lanciare la notizia fa Dagospia, hanno insinuato che tra lei e Stefano De Martino ci sia stato, o ci sia tutt’ora, una relazione. La notizia è stata smentita dai diretti interessati, anche da Belen stessa, ma si è comunque continuato a parlare di tale scoop e nelle scorse ore Dagospia ha pubblicato quella che secondo lui è la prova della tresca avuta dai due.

In cosa consiste questa prova? Dopo la smentita di Belen Rodriguez, il portale ha fatto notare che sia Alessia sia Stefano durante i primi giorni di giugno hanno pubblicato una foto con lo stesso fiore, precisamente una viola. Certo, di viole ne è pieno il mondo e potrebbe essere una semplice una coincidenza. Ma il portale fa notare che il fiore ritratto nelle due foto, pubblicate in due giorni diversi, ha lo stesso identico difetto. Decisamente una strana coincidenza, no?

Dagospia ha pubblicato la prova che incastra la Marcuzzi e De Martino, anche se i due potrebbero sempre essersi visti in amicizia o non perché avevano una tresca.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: che fine ha fatto Mariana Rodriguez?

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi avrebbero avuto un flirt secondo Dagospia. Flirt che avrebbe messo in crisi anche il matrimonio della conduttrice, tant’è che durante il periodo di quarantena si è a lungo parlato delle difficoltà riscontrate da Alessia e da suo marito, anche se tutto sembrerebbe essersi risolto per il meglio. Ma in tutto questo che fine ha fatto Mariana Rodriguez, nuova fiamma del bel partenopeo?

Mariana, dopo essere stata paparazzata con Stefano e dopo aver pubblicato una foto con la nonna di quest’ultimo, sembrerebbe essere praticamente sparita dalla circolazione. La Rodriguez, secondo alcuni utenti della rete, sarebbe stata soltanto una “distrazione” per far intendere che Stefano De Martino abbia decisamente voltato pagina.

La pagina sembra essere stata girata anche da Alessia Marcuzzi, tra l’altro è arrivata anche la reazione del marito a tutta questa storia, che è in vacanza con una sua amica.

Visualizza questo post su Instagram #perte ❤️ #tantiauguri ❤️ Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 9 Giu 2020 alle ore 10:59 PDT

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono stati realmente insieme? Loro, dopo aver smentito il tutto, hanno preferito adottare il silenzio.