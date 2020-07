L’inedito video del passato di Stefano De Martino, girato prima dell’arrivo di Belen Rodriguez nella sua vita, svela tutta la verità.

Stefano De Martino è oggi uno dei giovani conduttori della televisione italiana in ascesa. Dopo l’addio ad Amici, è passato alla Rai dove ha condotto con successo Stasera tutto è possibile tornando, per il secondo anno consecutivo, anche alla conduzione di Made in Sud accanto Fatima Trotta e dovrebbe tornare anche alla conduzione del Festival di Castrocaro.

Stefano sta facendo una grande carriera come conduttore, ma dal passato spunta un video che svela la verità sul suo talento e tra i tanti like è spuntato anche quello di Emma Marrone.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino e Mariana Rodriguez: la frecciata dell’ex di lei

Stefano De Martino: il like di Emma Marrone sotto il video del passato

Un video risalente al 1994 è quello pubblicato da Stefano De Martino sul proprio profilo Instagram. Nel filmato, Stefano aveva solo cinque anni e nel Bar Stella del nonno muoveva i primi passi di danza. Una passione che Stefano ha alimentato sin da bambino e che lo ha portato, poi, a diventare prima un allievo e poi un ballerino professionista di Amici.

Tra i tanti like è spuntato anche quello di Emma Marrone che ha visto realizzarsi il sogno di Stefano essendo stata un’allieva della stessa edizione di Amici e avendo condiviso con lui una parte della vita privata avendo avuto una storia d’amore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez come Emma | Frecciatina a Stefano De Martino

Proprio al Bar Stella del nonno, Stefano ha dedicato un tatuaggio ovvero un numero di telefono che è comparso qualche tempo fa e che lui ha spiegato così ai microfoni del Tgcom24. “Ho tatuato un numero di telefono. Io sono nato e cresciuto nel Bar Stella di mio nonno nel quale lavorava tutta la mia famiglia, quindi per me quel posto è stato il punto di riferimento della mia infanzia. Infatti, questo numero che ho tatuato sulla mia pelle è uno dei pochi numeri che conosco a memoria”.

Visualizza questo post su Instagram Bar Stella 1994. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 8 Lug 2020 alle ore 1:12 PDT

Quello pubblicato da De Martino, dunque, è un video speciale e che svela la verità sulla sua passione per la danza. Tutto è nato molto tempo prima di entrare nella scuola di Amici dove ha incontrato anche Belen che, nelle scorse ore, ha smentito i rumors su un presunto flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi.