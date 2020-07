Covid | Bambino Gesù: “Bassa trasmissione attraverso lacrime bambini”

Uno studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma afferma che ci sia una “bassa trasmissione del Covid-19 attraverso le lacrime dei bambini”.

Secondo uno studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma il rischio di contagio da Covid-19 attraverso le lacrime dei bambini esiste ma è molto basso.

Pubblicato sulla rivista scientifica Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, si tratta del primo studio di oftalmologia pediatrica sul Coronavirus.

La ricerca ha coinvolto un un gruppo di bambini positivi al tampone ricoverati nel centro Covid del Bambino Gesù di Palidoro, sul litorale laziale.

Bassa trasmissione del Covid-19 da lacrime dei bambini

Dall’Ospedale Pediatrico Bambino di Gesù di Roma arriva una notizia rassicurante. Attraverso le lacrime dei bambini la trasmissione del Covid-19 è bassa.

In sostanza il rischio non è escluso ma la trasmissione del Coronavirus attraverso le lacrime e altre secrezioni oculari dei piccoli sarebbe basso.

A dimostrarlo uno studio del Bambino Gesù pubblicato sulla rivista scientifica Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Gli scienziati hanno svolto la ricerca tra il 16 marzo e il 15 aprile, nel periodo della piena emergenza sanitaria da Covid-19.

Guidato da una squadra del Dipartimento di Oftalmologia dell’IRCCS del Vaticano che ha collaborato con il Dipartimento di Pediatria e l’Unità di Infezione Perinatale e Malattie Infettive Congenite, lo studio ha valutato le manifestazioni oculari legate al Covid-19.

Gli scienziati coordinati dalla professoressa Paola Valente, hanno coinvolto bambini che al momento dell’ammissione in ospedale presentavano anche tali sintomi. La congiuntivite è quindi uno dei possibili sintomi innescati dal virus cinese. Leggi anche Coronavirus comparso dal 2012 in Cina: l’indagine – VIDEO

Presi a campione i bambini ricoverati presso il Centro Covid del Bambino Gesù di Palidoro, sulla costa laziale alle porte di Roma.

Dai risultati è emerso che “la possibilità che un bambino positivo al Covid-19 infetti un’altra persona, direttamente o indirettamente, attraverso le lacrime è particolarmente bassa“.

Lo studio dell’Ospedale della Santa Sede ha coinvolto 27 bambini, tutti positivi al tampone naso-faringeo. Di questi, solo 3 (pari all’11% del campione) presentavano tracce del virus nelle secrezioni oculari, rilevato tramite un tampone congiuntivale, fra questi due erano senza sintomi di infezione oculare.

In particolare dalle indagine è emerso che 4 pazienti, (15 per cento del totale) erano asintomatici, 15 (56 per cento) avevano sintomi respiratori e 8 (30 per cento) quelli gastrointestinali. Gli scienziati hanno osservato che 4 pazienti avevano manifestazioni oculari coerenti con una lieve congiuntivite virale.

Infine, i ricercatori hanno rilevato che il virus sopravvive molto di più nelle cavità nasofaringee ovvero naso e bocca che nelle secrezioni oculari.

Sempre in campo pediatrico, anche l’incidenza di patologie oculari potenzialmente legate alla presenza del Coronavirus, come la congiuntivite, si è dimostrata molto bassa.

Su 27 bambini solo 4 hanno sviluppato l’ infezione e il decorso della malattia, come per il resto dei sintomi, è stato particolarmente benigno e rapido. Leggi anche Vaccino Coronavirus | Pronto quello cinese

(Fonte: Ospedale Bambino Gesù)