Alessia Marcuzzi: la reazione del marito al presunto flirt con De Martino

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono finiti nell’occhio del ciclone, in quanto diverse indiscrezioni sul web vedrebbero la conduttrice essere la causa della rottura di lui con Belen Rodriguez. Tale flirt è stato smentito dai diretti interessati e il settimanale Oggi ha rivelato in anteprima la reazione del marito di Alessia di fronte a tutto questo.

Alessia Marcuzzi, in maniera del tutto inconsapevole, si è ritrovata ad essere una delle protagoniste indiscusse dei gossip di quest’estate. Prima perché si è parlato di una possibile crisi con suo marito Paolo Calabresi Marconi, successivamente smentita perché avvistati insieme, e poi perché è stata indicata come la causa della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Il settimanale Oggi, grazie ad una fonte vicina alla coppia, ha riportato quella che sembrerebbe essere la reazione di Paolo di fronte a tutto questo e, ovviamente, non ha reagito bene.

Paolo Calabresi Marconi è furioso per tale gossip, smentito da Belen Rodriguez in persona, in quanto non vedrebbe altro che sua moglie soffrire, ma non solo. Marconi sarebbe vittima anche degli scherzi dei suoi amici, che gli chiederebbero come procede il suo rapporto viste le corna ricevute. Per questo motivo si starebbe pensando di prendere provvedimenti legali.

“Ho avuto modo di potermi confrontare con Alessia e Stefano” rivela una fonte del settimanale. “Mi hanno garantito che la notizia del presunto flirt è una totale bufala e loro non avrebbero nessun motivo per raccontarmi una bugia” prosegue l’insider.

“E’ vero che Alessia è in crisi con suo marito, ma tutto questo li sta facendo riavvicinare“ conclude la fonte. “Lui è furioso, non fa altro che vedere sua moglie soffrire e sta meditando se rivolgersi o meno ai suoi avvocati”.

La reazione del marito di Alessia Marcuzzi al flirt con De Martino non è assolutamente da condannare, soprattutto se si considera che la conduttrice sta soffrendo a causa di tutto ciò.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino | Insider ammette: “Belen ha frainteso”

Alessia Marcuzzi, quindi, starebbe soffrendo a causa di questo gossip sul suo conto. Anche se l’insider ha affermato che il sospetto del presunto tradimento con lei a Belen Rodriguez è venuto davvero a causa di alcuni messaggi. Messaggi che, a detta della fonte, avrebbe totalmente frainteso.

“Belen da sempre ama controllare il telefono del suo compagno” rivela la fonte sull’ex di Stefano De Martino, che nelle scorse ore ha pubblicato un video del suo passato. “Quindi sicuramente può essere capitato che lei abbia mal interpretato qualche scambio di messaggi” conclude la fonte. “Ma non sono mai andati oltre qualche cuoricino social”.

Sembra quindi più che evidente che tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino non c’è nient’altro che una semplice amicizia.