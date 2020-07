Miss Italia | Carolina Stramare con il figlio di Maldini, lei nega il flirt

Miss Italia, Carolina Stramare, in compagnia di Christian Maldini. Il nuovo presunto flirt tiene banco in questo inizio d’estate, ma lei smentisce tutto. L’indiscrezione di “Chi”.

Non solo Belen e Stefano De Martino, anche per altri vip è un’estate bollente e, spesso, posti da favola, sole, mare e spiaggia favoriscono qualche flirt inaspettato sotto l’ombrellone. Proprio come quello fra l’attuale Miss Italia, la giovane Carolina Stramare, e il figlio di Paolo Maldini. Il settimanale “Chi”, infatti, avrebbe sorpreso Christian e Carolina insieme a scambiarsi più d’una tenerezza. C’è aria di relazione?

I diretti interessati, però, smentiscono tutto: lei in particolare ci tiene a ribadire come con il figlio del dirigente ed ex capitano rossonero (che sta vivendo momenti travagliati per il suo prossimo futuro nel Milan) ci sia soltanto una bella e duratura amicizia.

Miss Italia con Christian Maldini, lei frena: “Solo amici”

“Christian è un mio caro amico – sottolinea lei in un messaggio al sito di gossip Isaechia.it – la sera in cui sono state scattate le foto era una come tante altre. Non saprei davvero cos’altro aggiungere, questa volta non c’è proprio niente di cui parlare. Mi sembra follia perchè con Christian sono sempre uscita e non ci sono mai state problematiche, non vedo proprio cos’altro ci sia da spiegare, se non che siamo soltanto amici”, ha concluso la Miss.

La smentita, però, ha tutt’altro che frenato la fantasia degli affezionati che già auspicano la nascita di un nuovo amore nonostante i tentativi di depistaggio dei protagonisti di questa nuova “love story”. La Miss ha provato a calmare le acque, ma in estate è più semplice cavalcare l’onda che lasciarla passare. Allora basta una foto per continuare a cercare qualcosa che, proprio come l’essenziale, sembrerebbe esser invisibile agli occhi. I followers ci sperano, per poter godere dell’ennesima coppia di questa stagione cominciata da poco e già ricca di spunti da coltivare fra un bagno e l’altro sotto l’ombrellone che sembra sempre più simile a una sorta di Cupido: capace di far incontrare, e magari innamorare, le persone più disparate.

