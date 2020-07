Drenare i liquidi in eccesso è sicuramente una delle priorità di noi donne. Quando ci sentiamo spesso gonfie e non sappiamo più che pesci prendere possiamo sempre contare sullo speciale impiego di determinati alimenti per creare in casa delle bevande ad hoc che ci aiutino a contrastare tale disagio.

Ecco per voi un preparazione davvero utile da fare in casa per sentirci un po meno gonfie, godere finalmente di una sensazione di leggerezza generale e dissetarci nel modo giusto grazie all’impiego di alimenti ricchi di proprietà benefiche. Frullato DRENANTE da fare a casa. Preparazione facile e veloce

Frullato DRENANTE | Ricetta da fare facilmente a casa!

Soprattutto con l’arrivo dell’estate chi non ha voglia di sentirsi in perfetta forma? Molto spesso, quando ci si sente gonfie, l’unico desiderio è quello di eliminare i liquidi in eccesso che ci fanno sentire così appesantite e a disagio. Che ne direste di un frullato fresco, dissetante e drenante da fare a casa? Scopriamo subito tutto quello di cui abbiamo bisogno!

Ingredienti

1 ANANAS

1 CETRIOLO

1 FINOCCHIO

a scelta scelta una bella spolverata di cocco (va benissimo anche il cocco rapè, non più di una manciata)

Preparazione

Munitevi di centrifuga o frullatore. Lavate con cura frutta e verdure e asciugatela bene. Versatela nel bicchiere dell’apparecchio tagliandola a piccoli cubetti e frullate il tutto, se lo preferite più liquido potete aggiungere acqua. Alla fine riempite un bel bicchiere ampio in vetro e bevetelo fresco, spolverate con la manciata di cocco rapè oppure frutti rossi.

Per una riuscita drenante potete combinare l’ananas anche le fragole. Per conferire un sapore unico e definitivo aggiustate con un pochino di succo di limone.

L’ananas che è alla base di questo frullato è un frutto che oltre ad avere mille altre proprietà aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e di conseguenza può contrastare la formazione di cellulite.

Può essere bevuto in qualsiasi momento della giornata, meglio se durante l’arco della mattinata. Da includere sempre in una dieta sana ed equilibrata con l’aggiunta di una costante attività fisica.