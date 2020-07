Come realizzare delle lettere fiorite in carta crespa -VIDEO-

Come realizzare delle romantiche lettere fiorite con la carta crespa per creare degli allestimenti in occasione di cerimonie, feste o soltanto per inviare un messaggio d’amore.

Ci siamo innamorati tutti almeno una volta delle bellissime lettere fiorite che si possono vedere spesso in allestimenti di cerimonie come matrimoni, battesimi o anche per feste di compleanno. Acquistarle molto spesso comporta una spesa importante e per questo vi proponiamo un video tutorial per imparare a crearle a mano.

Delle lettere fiorite, realizzate con materiali poveri come il cartoncino e la carta crespa, facilmente reperibili nelle cartolerie. L’effetto finale sarà davvero bellissimo e le lettere potranno certamente essere personalizzate nei colori e nelle misure. Si potranno scrivere un semplice nome, una parola o anche un’intera frase. Scopri anche come realizzare un cactus in feltro senza cucire.

Come realizzare le lettere fiorite con la carta crespa | il video tutorial

Per realizzare le lettere fiorite, avrete bisogno di:

cartone

carta crespa colorata

forbici

pinzatrice

squadra

nastro carta adesivo

foglio

matita

colla a caldo

Per prima cosa si dovranno creare le dime per le lettere e lo si potrà fare su dei fogli di carta con l’ausilio di una squadra. Una volta disegnate le dime, si ritaglieranno e si riporteranno sul cartone per tagliare le lettere definitive.

Dopo aver ritagliato le lettere in piano, si dovrà trasformarle in tridimensionale. Si ritaglieranno delle strisce di cartone che andranno incollate sui lati delle lettere con la colla a caldo. In questo modo si otterranno delle lettere 3D vuote all’interno.

Si dovranno foderare le lettere dalla parte esterna con della carta crespa del colore preferito e fermarla con la colla a caldo. Dopo aver creato tutte le lettere si passerà alla creazione delle rose che le riempiranno.

Per creare le rose di carta crespa si taglieranno delle strisce abbastanza larghe e dopo aver creato una piegatura in cima (come indicato nel tutorial) si arrotoleranno su se stesse creando una rosellina attorno alla quale si applicherà anche la coroncina di piccoli petali verdi. Le rose a questo punto si potranno inserire nelle lettere una accanto l’altra per creare un effetto meraviglioso. Le rose si fermeranno con della colla a caldo.

La tecnica delle lettere fiorite, potrà essere applicata anche alla creazione di quadri floreali o altre decorazioni fatte a mano.