Diy | Cactus in fiore con il feltro senza cucire -VIDEO

Un grazioso cactus in feltro che potrà essere utilizzato come decorazione in stile tropicale, semplice da realizzare e senza cuciture.

Realizzare tanti deliziosi cactus in feltro sarà semplice e divertente e potranno essere messi sulla cappa della cucina, in un bagno o nella cameretta di un bambino. Insomma saranno una decorazione in piena linea con le tendenze stile attuali che potranno anche essere personalizzati nei colori.

Sarà carino crearne tanti con i vasetti di diversi colori e magari regalarli a delle amiche speciali. Si potranno anche corredare di calamita per essere appesi al frigorifero. Tante idee per un progetto creativo davvero originale con il feltro. Se ami il fai da te scopri come realizzare un grazioso porta gioielli fai da te in stile nordico.

Come realizzare i cactus in feltro senza cucire | il video tutorial

Per realizzare i cactus in fiore con il feltro, avrete bisogno di:

feltro color biscotto

feltro stampato verde

bottoncini in legno

gavetta color naturale

pannolenci colorato

cartoncino

forbici

colla a caldo

ovatta per riempire

Per prima cosa si dovranno disegnare le sagome dei cactus, e si ritaglieranno sul cartoncino che diventerà una dima per poter intagliare il feltro. Dopo aver posizionato la dima del cactus sul feltro verde piegato in doppio, si ritaglierà la sagoma e ne otterremo due uguali.

Con la colla a caldo si incolleranno le due parti lasciando libero l’interno del cactus che dovrà essere imbottito. A questo punto si inserirà l’ovatta all’interno del cactus. Poi si dovrà ritagliare dal feltro color biscotto il vasetto che dovrà essere incollato sotto il cactus. Il vaso dovrà essere tagliato sempre in doppio e incollato con la colla a caldo lasciando aperta una parte per essere imbottito.

Sulla parte superiore prima di incollare andrà inserito il cactus. Il cactus andrà decorato con dei fiorellini di pannolenci tutti colorati. Con una gavetta color avorio si farà un fiocchetto e si incollerà al centro del vasetto e poi ci si applicherà un bottoncino decorato per coprire il nodo.

La piantina di cactus è pronta per essere donata o esposta in casa e potranno essere utilizzati per creare delle ghirlande estive, dei fuori porta o anche dei porta confetti molto originali. Se ami il feltro scopri come realizzare un bellissimo cuscino porta fedi in feltro.