Sei sicura di sapere proprio tutto sull’uso del reggiseno? Sei a davvero a conoscenza dei momenti della giornata in cui è bene indossarli e quali no? Le opinioni in merito sono diverse, proviamo ad individuare quelle che rispecchiano le sane abitudini.

Alcuni studi affermano che durante la notte dormire con il reggiseno non sia affatto una buona pratica da adottare in maniera sistematica, ma è vero o falso? Come devi comportarti? E soprattutto, cosa potrebbe succederti se lo indossi mentre dormi? Dormi con il reggiseno? Scopri quando fa bene indossarlo e quando no.

Reggiseno | Un’abitudine da togliere oppure no?

Se hai l’abitudine di dormire con il reggiseno forse non stai facendo la cosa giusta. Infatti i tuoi seni, durante la notte, non ne gioveranno affatto. Secondo gli esperti dormire con il reggiseno rappresenta una sorta di costrizione.

Almeno una volta nella vita hai pensato che non indossare il reggiseno avrebbe potuto portare ad un allentamento dei tessuti della pelle del seno riducendosi così al cosiddetto “seno svuotato”. Ciò è vero per metà.

Molti studiosi infatti sostengono che esistono non pochi vantaggi comprovati se il reggiseno viene non viene indossato mentre si dorme, ma addirittura non portarlo anche durante il giorno. Andiamo a fondo.

Cosa sostengono quindi gli esperti in merito?

La maggioranza delle donne è abituata ad portare il reggiseno durante tutto l’arco della giornata. Questo accade perché in molte non si sentono a proprio agio senza, come se mancasse qualcosa di irrinunciabile, come una maglietta. Altre lo indossano anche di notte, il che desta diverse opinioni al riguardo da parte degli esperti.

Uno studio francese in particolare si è occupato della questione, condotto dal Dott. Roulillon, ha affermato che il reggiseno non è necessario e non incide in nessun modo sulla salute della donna.

Quando si parla di perdità di tono del seno, di elasticità, questa non è affatto dipesa dall”uso o meno del reggiseno. Al contrario, indossarlo comporterebbe una percentuale in più nel contrarre smagliature.

Tutte le donne però, con una taglia importante, dovrebbero portarlo invece durante tutta la giornata in modo tale da dare sostegno al petto e aiutare la corretta postura della schiena.

L’altra sponda dei ricercatori

Altri studiosi sostengono invece che dormire senza aiuta la circolazione. Dormire con il reggiseno è quindi sconsigliato per un’altra bella fetta di ricercatori.

Questo è sostenuto poiché si pensa che indossarlo possa comprimere alcune ghiandole e canali linfatici ostruendo inoltre l’eliminazione di tossine.

Alcune conseguenze potrebbero quindi essere riscontrate come cisti, piccoli o grandi noduli e nei casi più gravi tumori al seno.

Nel caso in cui tu non riesca proprio a farne a meno durante la notte puoi sempre optare per reggiseni sportivi quindi morbidi, elasticizzati e comodi.