Diy | quadro con ciottoli di mare dipinti -VIDEO

Un quadro con i ciottoli di mare dipinti. Un progetto creativo davvero originale e divertente da proporre ai bambini, ma perché no, anche alle persone adulte ricche di fantasia.

Un bellissimo quadretto ricco di fantasia e perfetto da far realizzare ai bambini in estate. Un piccolo lavoretto creativo che li terrà impegnati in modo divertente.

Scopriamo come realizzare il quadro con i ciottoli di mare dipinti, un video tutorial che spiegherà tutte le fasi della creazione che potrà essere personalizzato nei colori e anche nello stile. Se ami il fai da te, scopri come realizzare un porta chiavi con i bastoncini del gelato.

Come creare il quadro con i ciottoli di mare dipinti | il video tutorial

Per realizzare il quadro con i ciottoli di mare dipinti, avrai bisogno di:

ciottoli di mare

tela

cartoncini

colori acrilici

pennarelli

sabbia

fili di lana e di cotone

nastrini

coriandoli

colla a caldo

colla vinavil

forbici

pennello

Per prima cosa si dovrà dipingere il cielo con i colori acrilici e un pennello. Dopo aver dipinto il cielo si dovrà creare la spiaggia e lo si potrà fare stendendo un velo di colla vinilica e ricoprendolo si sabbia.

A questo punto si potranno dipingere i ciottoli di mare, disegnando delle faccine che andranno sovrapposte al corpo dei vari protagonisti del quadro. I ciottoli potranno essere personalizzati e permettere di dar sfogo alla creatività. I capelli dei personaggi saranno realizzati con dei fili di lana o cotone. I ciottoli, potranno essere dipinti e decorati come veri e propri abitini.

Si potrà poi passare a disegnare e ritagliare la sagoma di un ombrellone. L’ombrellone andrà dipinto a righe colorate. Nel cielo splenderà un bel sole, che si ricaverà dal cartoncino colorato.

Non resta che incollare i ciottoli di mare sul quadro e disegnare gambe e braccia con i pennarelli indelebili. Se ami i regali fai da te scopri come realizzare una bellissima collana di jeans con le rose.