Cosa non mettere in asciugatrice | Ecco 15 oggetti da evitare

Pur essendo molto utile in termini di risparmio di tempo, sappiamo cosa non bisogna mettere in asciugatrice? Ecco 15 oggetti che è meglio di evitare di asciugare con questo elettrodomestico.

L’asciugatrice è un elettrodomestico molto utile che ci permette di risparmiare un gran quantità di tempo per fare il bucato specie nelle giornate fredde o piovose.

La sua comodità sta proprio nel fatto di poter inserire i capi al suo interno e, senza dover attendere troppo tempo, di averli subito asciutti e pronti da indossare.

A causa del calore che si sprigiona con l’asciugatrice, però, non tutti gli indumenti sono adatti ad essere asciugati al suo interno. Scopriamo quello che possiamo metterci e soprattutto cosa è meglio non metterci?

Ecco i 15 oggetti che è meglio evitare di mettere nell’asciugatrice

L’asciugatrice è un elettrodomestico che permette di risparmiare molto tempo sui tempi di asciugatura del bucato. E se in estate possiamo fare anche a meno di utilizzarla perché approfittiamo del calore del sole, in inverno diventa quasi indispensabile il suo utilizzo.

Pur essendo molto utile, però, non è adatta a tutte le tipologie di tessuti. Ci sono infatti alcuni indumenti che è bene lasciar asciugare all’aria nel classico stendipanni. Scopriamo quali sono i 15 capi e tessuti che è meglio non far asciugare nella macchina.

1) Reggiseni. È sconsigliato metterli nell'asciugatrice perché potrebbero allentarsi le parti elastiche, mentre si potrebbero danneggiare i pizzi e i gancetti. Meglio quindi lasciarli al sole.

2) Pile. I capi in questo tessuto rischiano di rovinarsi e restringersi. Si tratta infatti di un materiale sintetico che non sopporta bene le alte temperature. Le felpe e i maglioni in pile possono infatti infeltrirsi.

3) Costumi da bagno. Assolutamente vietato far asciugare i costumi nell’asciugatrice perché potrebbero perdere la loro elasticità visto che sono fatti di spandex.

4) Collant. Da evitare anche le asciugature alle calze di nylon. Essendo molto delicate infatti rischiano di incorrere in smagliature a forza di girare all’interno della macchina.

5) Abiti di seta e raso. Anche gli indumenti di questi due materiali devono asciugare all’aria e meglio se all’ombra. Il calore tende infatti a usurare questi tessuti e a distruggerli.

6) Lana. Essendo soggetta ad infeltrirsi è meglio evitare l'asciugatura a indumenti di lana. Se proprio non possiamo farne a meno mettiamo i nostri maglioni al suo interno per qualche minuto e poi lasciamoli finire di asciugare all'aria.

7) Oggetti in piuma. Coperte, piumini per il letto e giubbotti di piume d’oca non sono adatti ad essere asciugati in macchina. L’asciugatrice infatti tende a danneggiare il tessuto che trattiene le piume. Se proprio non riusciamo a farne a meno teniamoli poco e poi tiriamoli fuori per farli raffreddare.

8) Capi con strass. Tutti gli indumenti decorati con applicazioni come brillantini potrebbero rovinarsi perché con il calore sono soggette a staccarsi.

9) Lino. Capi in questo tessuto leggero tipicamente estivo è preferibile farli asciugare all’aria. L’eccessivo calore potrebbe infatti rovinarli.

10) Sneakers. Meglio asciugarle all’aria ma se proprio si ha urgenza possiamo metterle all’interno di sacchetti salva-biancheria. Ovviamente solo quelle in tela.

11) Pelle, eco-pelle e scamosciata. Assolutamente sconsigliata in quanto il calore rovinerebbe irrimediabilmente il vostro capo.

12) Gommapiuma o lattice. Da evitare l’asciugatura in macchina per gli oggetti in lattice come ad esempio i cuscini.

13) Tessuti impermeabili. No quindi all’asciugatura di giacche anti-pioggia e anti-vento.

14) Gomma. Se avete capi con inserti in gomma evitate di metterli nell’asciugatrice.

15) Pelliccia e eco-pelliccia. Se volete utilizzare l’asciugatrice ad esempio per un maglione o una sciarpa con inserti in questo materiale è sconsigliato l’utilizzo della macchina.

In ogni caso controllate sempre l’etichetta prima di introdurre un capo nell’asciugatrice.