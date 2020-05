Scopri la semplicissima operazione matematica per calcolare la misura giusta per il tuo prossimo reggiseno così che valorizzi al meglio le tue forme.

Come ogni altro capo d’abbigliamento, anche l’intimo deve cadere a pennello per poter valorizzare a pieno il corpo di chi lo indossa.

Non è un caso se più volte ci siamo confrontate su bretelle calanti di reggiseni e varie tecniche per calcolare la taglia perfetta, oppure su come evitare gli slip che segnano la silhouette: del resto non comprereste mai una camicia che fa difetto sul seno o una gonna che sottolinea le maniglie dell’amore, perché quindi acquistare uno slip o un reggiseno che non vi rende giustizia?

Oggi torniamo ancora una volta sulla questione reggiseno. La scelta della taglia sembra infatti una storta di rebus mai risolto: sebbene le chiavi di lettura fornite siano oramai numerose pare che trovare il reggiseno perfetto sia ancora una chimera.

Forse serve dunque una tecnica ancor più semplice per trovare la taglia giusta del nostro prossimo reggiseno e noi crediamo di averla trovata.

Che ne dite di una bella sottrazione?

La sottrazione che fa trovare la misura del reggiseno

Tra le primissime operazioni matematiche che ci sono state insegnate c’erano proprio loro, somme e sottrazioni.

Dovrebbe esser dunque una calcolo assai facile quello che vi stiamo per proporre per scoprire la misura del reggiseno più adatta a voi.

Ciò che vi occorrerà sarà semplicemente un centimetro da sarta.

La sottrazione dovrà infatti esser fatta tra due misure: la circonferenza del vostro seno (quella che prenderete facendo passare il centimetro per i capezzoli) e la circonferenza del vostro sottoseno (quella del torace subito sotto il seno per l’appunto).

MISURA SENO – MISURA SOTTOSENO = TAGLIA REGGISENO

Qualora il risultato non fosse un numero intero potrete ovviamente arrotondare in eccesso o in difetto a seconda della cifra a cui si avvicina di più.

Una precisazione importante riguarda la presa delle misure.

E’ essenziale infatti che siano precise e, soprattutto, prese senza avere nulla indosso, reggiseno incluso.

Fatto ciò dovreste esser più che preparate e pronte per acquistare finalmente il reggiseno su misura per voi.

Addio elastico che stringe poco o che stringe troppo poco e ogni cosa sarà perfettamente al suo posto.