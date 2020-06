Diy | porta chiavi con bastoncini del gelato -VIDEO

Un progetto di riciclo creativo davvero originale e divertente. Un porta chiavi da appendere al muro realizzato con i bastoncini in legno del gelato.

Un graziosissimo porta chiavi da appendere al muro, realizzato riciclando i bastoncini in legno del gelato. Un’idea per un progetto di riciclo creativo perfetto anche per realizzare un regalo personalizzato e unico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fai da te | barca a vela con i legnetti di mare -VIDEO-

Scopriamo tutti i passaggi per realizzare e decorare questo originale porta chiavi in legno che potrà essere personalizzato scegliendo il colore e i decori che più si adattano all’ambiente dove verrà inserito. Se ami il riciclo creativo scopri come realizzare una scatola porta oggetti con il tetra pak.

Come realizzare il porta chiavi con i bastoncini del gelato | il video tutorial

Per realizzare il porta chiavi da muro con i bastoncini del gelato, avrete bisogno di:

bastoncini del gelato

colla a caldo

colore acrilico bianco

gancini da merceria

nastro in stoffa colorato

roselline in stoffa

bottoncini

elementi decorativi in legno

ramo di roselline in stoffa

lettere adesive

pennello

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diy | collana di jeans con le rose -VIDEO-

Per prima cosa si allineeranno i bastoncini del gelato uno accanto all’altro e saranno fermati tra di loro, incollando due bastoncini in modo trasversale con la colla a caldo. Poi si procederà con il creare il tetto della casetta porta chiavi, utilizzando sempre i bastoncini in legno e la colla a caldo (come indicato nel video tutorial).

Una volta creata la casetta, si potrà colorare di bianco con un colore acrilico e un pennello. Sulla stecca in basso, si applicheranno dei gancetti da merceria con la colla a caldo, e l’attaccatura sarà coperta da un bastoncino di legno incollato.

Sempre con la colla a caldo, si applicherà il nastro di stoffa colorato sui bastoncini che formano il tetto della casetta e si procederà alla decorazione del porta chiavi, applicando roselline di stoffa, rami fioriti, cuori in legno, bottoncini, lettere adesive e altre decorazioni a piacere che rendano la casina porta chiavi davvero unica.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cactus porta fiori con una bottiglia -VIDEO-

Se ami il fai da te, scopri come realizzare dei bellissimi e colorati gufi porta fortuna con i tappi.