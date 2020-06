Farina? Usala come shampoo naturale per i tuoi capelli!

Ecco come prenderti cura dei tuoi capelli: farina come shampoo naturale!

Forse non ci crederai, ma quando la farina è scaduta puoi tranquillamente usarla per creare un ottimo shampoo per i capelli tutto al naturale. Un modo semplicissimo per prenderti cura del tuo cuoio capelluto.

Questo è sicuramente un metodo delicato ed ecologico che non far altro che andare a nutrire i tuoi capelli. Scopri questa preziosa proprietà della farina e dona bellezza e vigore ai tuoi capelli. Ecco come prenderti cura dei tuoi capelli: farina come shampoo naturale!

Prenditi cura dei tuoi capelli naturalmente con la farina

Di sicuro il rimedio più naturale fa-da-te in assoluto. Puoi finalmente liberarti da tensioattivi e conservanti che pullulano in tutti gli shampoo che trovi in commercio e optare finalmente in una soluzione sana ed ecologica.

La farina diventerà l’ingrediente di cui non potrai più fare a meno, la tua mossa intelligente che ti farà inoltre gioire dei risultati ottenuti. La migliore in assoluto è la farina di ceci, garantisce uno strabiliante risultato ma, unica pecca, lascia un odore abbastanza deciso, quindi, se siete lì lì per uscire, sarà meglio optare per altri tipi di farine.

Il risciacquo è importante

Ci sono infatti tante altre varianti utili tra cui la farina di avena e quella di grano saraceno, entrambe molto efficaci. L’attenzione che teniamo a consigliare risiede nel risciacquo a prescindere dalla farina che si intenderà usare, così da non lasciare alcun residuo.

La farina come shampoo

Non proprio convenzionale ma sicuramente un’alternativa valida ed efficace. La farina possiede infinite proprietà benefiche che forse non conoscevi affatto. Un alimento questo che regala enormi vantaggi non solo ai capelli ma anche alla pelle.

Viene utilizzata infatti anche sotto forma di scrub e maschere e shampoo grazie a diverse composizioni di farine come vedremo. La farina può essere utilizzata come shampoo a secco oppure in abbinamento ad altro per creare la medesima consistenza di uno shampoo tradizionale.

Se intendiamo utilizzare la farina con metodo a secco basterà applicarla uniformemente sul cuoio capelluto e attendere qualche secondo. In questo modo la farina riuscirà ad assorbire tutto il sebo in eccesso di cui molte donne soffrono in maniera piuttosto evidente. Al termine dell’operazione è possibile rimuovere il tuo con asciugamano pulito.

Per ottenere uno shampoo con una consistenza più simile al tradizionale, la farina migliore da utilizzare è quella di ceci. Questo tipo di farina è particolarmente indicata per tutte coloro che hanno dei capelli tendenti al grasso o già molto grassi. Possiede vitamine, minerali e proteine, tutti nutrienti vitali per la salute del capello e utili per donarli forza e lucentezza.

Vediamo di cosa abbiamo bisogno per ottenere il nostro shampoo fatto in casa con farina di ceci. Due cucchiai di farina e acqua quanto basta per ottenere un composto spalmabile sul cuoio capelluto. Dopo di che applica l’impasto sul cuoio capelluto e massaggia con delicatezza. Attendi un paio di minuti e risciacqua.

Si possono utilizzare anche altri tipi di farine, quella di avena è indicata poiché anch’essa contiene moltissimi nutrienti tra cui proteine, ferro, magnesio, fosforo e vitamine.

Per alleggerire di molto l’odore deciso che le farine lasciano sui capelli puoi utilizzare qualche goccia di olio essenziale. Quelli alla lavanda o al rosmarino attenuano di molto l’odore forte delle farine, soprattutto quella di ceci. Questi due oli inoltre conferiscono ai capelli un’azione antisettica e stimolante, questa contribuirà ad incentivare la crescita e a limitare l’insorgere della forfora.

Che aspetti? Utilizza le farine! Sono ottimi ingredienti per preparare trattamenti rinvigorenti naturali perché ricche di nutrienti e prive di sostanze chimiche irritanti.