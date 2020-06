Adriana Volpe | La frecciatina con Viola contro Lorella Cuccarini

Adriana Volpe e Alessio Viola hanno deciso di cominciare la nuova avventura su TV8 con grande autoironia: la battuta sulla Cuccarini e (soprattutto) su Giancarlo Magalli.

Ogni Mattina è il nuovo inizio di Adriana Volpe: lo ha dichiarato lei stessa in più di un’occasione dopo l’esperienza del Grande Fratello VIP.

Dopo aver scoperto una nuova sintonia con il pubblico e un enorme affetto da parte degli spettatori, la Volpe si era infatti messa a disposizione per passare a Mediaset e cominciare letteralmente da zero una nuova fase della propria carriera, lasciandosi finalmente alle spalle la brutta esperienza lavorativa con Giancarlo Magalli.

Le ristrettezze economiche di Mediaset hanno però fatto saltare i piani della Volpe, che non ha trovato spazio lavorativo all’interno del palinsesto delle reti di Piersilvio Berlusconi. Per questo la conduttrice ha (evidentemente) “ripiegato” su TV8, una rete che finora non aveva mai proposto uno show di infotainment come Ogni Mattina.

Come di consueto, a una conduttrice donna è stato affiancato un conduttore uomo: in questo caso il giornalista Alessio Viola. Proprio Viola ha voluto fare una battuta che ha fatto pensare immediatamente al passato della Volpe e ai più recenti risvolti personali del rapporto tra altri due conduttori impegnati in un programma di infotainment quotidiano: Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Alessio Viola e Adriana Volpe prendono in giro la Cuccarini

Condurre con Adriana Volpe sarà una passeggiata oppure si trasformerà in una guerra fredda? Alessio Viola, per adesso, ha deciso di buttarla sull’ironia, facendo sapere al pubblico che lui, per stare sicuro, è arrivato in studio pronto alla battaglia: “Il problema è la conduzione di coppia? Io sono venuto già litigato”.

La battuta, che ha fatto ridere soprattutto la Volpe, fa inevitabilmente riferimento all’eterna bagarre tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Quest’ultimo avrebbe reso il clima de I Fatti Vostri completamente invivibile per la Volpe: a furia di offese e battute fuori luogo il conduttore avrebbe messo la collega in condizioni di lasciare lo show.

Le cose però sono degenerate: tra Adriana Volpe e Magalli è cominciata una battaglia legale e una guerra mediatica che non ha risparmiato frecciatine da una parte e dall’altra.

Tra l’altro, a fronte del desiderio di far pace, dichiarato da lui, lei ha fatto sapere che le scuse non sono mai arrivate e che, proprio per questo, ha deciso di mettere una pietra sopra all’intera questione e andare avanti.

C’è da dire però che “arrivare in studio già litigato” fa pensare necessariamente anche alla recentissima vicenda del rapporto lavorativo tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini, entrambi alla guida dell’ultima stagione di La Vita in Diretta.

I due sembravano andare d’amore e d’accordo davanti alle telecamere, eppure appena prima della conclusione della loro esperienza lavorativa comune, Lorella Cuccarini ha lanciato una vera e propria bomba contro il collega, scrivendo una lettera a tutti i membri della redazione del programma.

La cosa inaspettata è che le donne della redazione del programma RAI hanno offerto tutto il proprio sostegno a Matano e hanno completamente smentito le gravi accuse di Lorella.

Che Alessio Viola voglia mettersi al riparo da queste dinamiche tossiche? Del resto, pare che proprio nessun programma sia al riparo da questo genere di problemi: anche Federica Panicucci è rientrata a gamba tesa nel suo Mattino 5 per riprendersi il “trono” dopo essere stata messa bellamente da parte durante l’emergenza Coronavirus.

Visto che proprio non si può evitare di entrare in contrasto con le proprie colleghe, non si può far altro che applaudire il previdente Viola, che arriva in studio “già litigato”.