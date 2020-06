Uno degli argomento che riguarda tutte noi donne è quello delle mestruazioni. Esse rappresentano un po quel periodo nel quale non ci sentiamo affatto in forma, fortemente irritate, spossate e accusiamo tanti altri fastidi e disturbi che spesso ci fanno anche sentire a disagio.

Possiamo però provare ad alleviare tale momento non proprio gradevole attenendoci a piccole accortezze che potrebbero diventare presto delle sane abitudini da tener sempre in considerazione.

Vediamo tutto quello che c’è da evitare durante quel periodo per stare meglio. 10 cose da non fare quando si hanno le mestruazioni

Per stare meglio durante le mestruazioni | 10 cose da non fare

Durante la fase mestruale moltissime donne avvertono disagio, dolore, fastidi che spesso si credono indipendenti dal ciclo mestruale mentre invece sono strettamente connessi.

Per affrontare al meglio questo breve ma intenso periodo vediamo subito come intervenire eliminando cose che magari facciamo o facevamo che però non vanno fatte. Scopri 10 cose che NON vedi fare quando hai le metruazioni.

Sicuramente, in primis, non tenere l’assorbente per tante ore, l’assorbente va assolutamente cambiato ogni 2/3 ore massimo altrimenti c’è il rischio di contrarre un’infezione legata ad una tossina prodotta dal batterio Staphylococcus aureus.

Sarebbe meglio evitare il consumo di latticini poiché sono ricchi di acido arachidonico che purtroppo causa quelle fitte che avvertiamo in quel periodo. Consuma se riesci bevande vegetali e non latte.

Durante le mestruazioni si è un tantino più sensibili ai piccoli dolori come ad esempio la depilazione . Se potete rimandatela di qualche giorno.

Cerca di stare tranquilla mentre dormi senza il pensiero di aver posizionato male l'assorbente. Se il tuo flusso è abbondante utilizza assorbenti specifici.

Non dire mai di no all’attività fisica, anche se non hai voglia e pensi di peggiorare il tuo stato attuale, il come ti sentirai dopo ti farà totalmente cambiare idea.

Sei soggetta a sbalzi d’umore repentini quindi, non appena senti di essere vicina ad una crisi di nervi o turbata per una parola ricevuta respira, controllati e non agire d’impulso.

Evita junk food, cibo spazzatura e quando hai voglia di dolce prediligi gli alimenti dolci naturalmente.

Proteggiti sempre durante i rapporti sessuali anche se la percentuale è di rimanere incinta è bassa non è nulla.

Munisciti sempre sempre di assorbenti mettendoli in borsa per quando sei fuori. Evita di indossare capi bianchi, abbasserai il rischio di eventuali macchie che poi saranno inevitabilmente evidenti.

Infine tirati su e vivi quei 4/5 giorni con grinta ed energia come sempre!