Quando agiti la boccetta dello smalto senti un rumore: sono delle palline metalliche inserite nella confezione. Sai perché ci sono?

Le vere appassionate lo cambiano anche più volte a settimana, le altre si affidano alle mani di un’esperta o a cambiamenti un po’ meno frequenti. Tutte però abbiamo qualcosa in comune, la familiarità con un piccolo e divertente dettaglio: il ticchettante rumore della boccetta dello smalto quando viene agitata.

Vi siete mai chieste che cosa produce quel particolare rumore?

Si tratta di due piccole sfere la cui funzione è estremamente utile, inversamente proporzionale alle loro minuscole dimensioni.

Palline di metallo nello smalto, sia perché ci sono?

Per comprendere la funzione delle palline nello smalto basta pensare a quelle del riso nelle boccette di sale: essenzialmente si tratta di mantenere il prodotto fluido così che possa sempre esser steso nel migliore dei modi (ad esempio evitando le sbavature, come vi avevamo spiegato in Smalto senza sbavature | Tips & tricks per applicare lo smalto)

Queste palline evitano allo smalto di addensarsi e quindi diventare inutilizzabile: quando si agita la boccetta le palline rimescolano il prodotto facendo si che la densità divenga uniforme, anfanando a fluidificare nuovamente eventuali parti rapprese.

Ecco dunque spiegato il significato di quel buffo rumore che sentiamo ogni volta che agitiamo lo smalto e, soprattutto, perché quel veloce agitare risulti così efficace.

Ma come mai lo smalto prima o poi si secca comunque? Il contatto con l’aria porta a un deterioramento lento ma inevitabile: le sfere evitano il rapprendersi del prodotto ma non possono evitare il suo seccarsi. Prima o poi la parte fluida non iequilibrerà più l’altra e il caro smalto sarà da lettera via.

Ancora una volta dunque nulla è fatto per caso e ogni componente, seppur piccola, ha il suo ruolo e significato.

Ecco svelato dunque un piccolo segreto del mondo della bellezza. Tanti altri ve ne sono però ancora e noi, un po’ alla volta, li affronteremo con e per voi.