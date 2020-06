Il curry è una spezia sempre più amata ed in grado di apportare importanti benefici all’organismo. Scopriamo i più importanti.

Le spezie sono considerate sempre più come un alimento indispensabile per un’alimentazione sana e in grado di portare giovamento alla salute. Oltre ad essere buone sono infatti anche ricche di proprietà benefiche alle quali non si dovrebbe mai rinunciare.

Tra le tante spezie esistenti, una molto amata è il curry. Mix di varie spezie è infatti in grado di apportare un sapore indistinguibile alle varie pietanze, donando una varietà infinita di benefici.

Mangiarlo è quindi sia sano che conveniente per la salute, cosa che lo rende, ovviamente ancor più prezioso.

Curry, i motivi per cui dovresti mangiarlo

Il curry è una spezia indiana che al suo interno può contenere curcuma, zenzero, cannella, cumino, chiodi di garofano, coriandolo, noce moscata, fieno greco, pepe nero, zafferano, peperoncino e cardamomo.

Tutti ingredienti che possono variare tra loro e cambiare come quantità, variando così sia la colorazione che il grado di piccantezza. Ciò che rimane uguale, però, è il sapore unico che, mixato agli altri ne crea uno ancor più speciale che è, appunto, quello del curry.

Utilizzatissimo per preparazioni famose come il pollo al curry, il riso al curry giapponese e per donare sapore a pietanze di ogni tipo, il curry si rivela essere un vero amico della nostra salute.

Mangiarlo spesso è quindi più che consigliato per tutta una serie di benefici che si possono riassumere così:

È un antinfiammatorio

Aiuta a digerire

Regola il metabolismo

Sostiene il sistema immunitario

Previene alcune forme di tumore

Fa bene al cuore

Aiuta a bruciare i grassi

È un anti ossidante naturale

All’interno di una dieta bilanciata aiuta a perdere peso

Aumenta il senso di sazietà

Regola la glicemia nel sangue

Aiuta a ridurre il colesterolo cattivo

Previene il rischio di diabete di tipo 2

Allevia i dolori da artrite

Ha proprietà scaldanti

È importante ricordare che il curry ha anche delle controindicazioni che vanno tenute in considerazione. Può far male a chi soffre di gastrite, a chi ha problemi alle vie biliari e a chi soffre di infiammazioni del tratto urinario. In caso di dubbi i di particolari patologie è quindi preferibile chiedere il parere del proprio medico curante.

Detto ciò, se non ci sono problemi di sorta, inserire il curry nella propria alimentazione renderà la cucina più gradevole, apportando al contempo notevoli benefici.