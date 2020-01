Un piatto unico perfetto da gustare con l’arrivo della bella stagione, un curry di verdure con riso Basmati, una ricetta che piacerà a tutta la famiglia.

Se cercate l’idea per una ricetta leggera, sfiziosa e davvero gustosa, ecco il Curry di verdure con riso Basmati, per chi ama i sapori speziati applicati anche alle verdure. Un piatto unico, che potrà essere consumato sia per pranzo che per cena e che conquisterà il palato al primo assaggio.

Il curry è un piatto che affonda le sue radici in India e la spezia in particolare è una miscela a base di a pepe nero, cumino, coriandolo, cannella, curcuma, chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, fieno greco e peperoncino. Scopriamo come preparare un gustoso curry di verdure.

Come preparare il Curry di verdure con riso Basmati | il video tutorial

Per preparare il Curry di verdure con riso Basmati, avrete bisogno di:

270 grammi di riso basmati

300 grammi di fagioli borlotti

250 ml. di latte di cocco

3 carote medie

3 zucchine medie

1 pannocchia media

2 peperoni medi

1 cipolla

sale quanto basta

curcuma, curry e gram masala quanto basta

olio evo quanto basta

Per preparare questo gustoso curry di verdure con verdure e riso basmati si dovranno lavare, mondare e tagliare a pezzetti tutte le verdure. In una padella si scalderà la cipolla con l’olio evo e si uniranno tutte le verdure a dadini. La pannocchia andrà stemperata in microonde o lessata leggermente. I chicchi verranno tagliati via con l’ausilio di un coltello e aggiunti alle verdure che saranno anche salate leggermente.

Mentre le verdure cuociono, si potrà mettere a cuocere il riso, versandolo in una pentola aggiungendo il doppio di quantità di acqua rispetto al riso. Le verdure dopo 20 minuti saranno cotte e si potranno aggiungere i fagioli o altri legumi. A questo punto si potrà aggiungere il latte di cocco e alzando il fuoco si lasceranno cuocere le verdure altri 5 minuti aggiungendo il curry, la curcuma e il gram masala. Dopo aver miscelato bene tutte le verdure e spezie, il piatto sarà pronto. Dovrà essere impiattato il curry accanto al riso. Non vi resta che guardare il video tutorial!

