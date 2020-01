Il mondo intero ha manifestato il suo dolore per la tragica morte di Kobe Bryant e ora tocca a chi gli era più vicino. Sua moglie Vanessa commuove tutti con un messaggio via Instagram.

Sono trascorsi quattro giorni, quattro giorni di dolore ma anche di tanto amore. Quello di chi ha fatto sentire la propria voce e il proprio sincero sentimento per Kobe Bryant e, di conseguenza, per i suoi cari.

A parlare è ora proprio uno di questi ultimi, la persona forse più vicina al grande cestista, sua moglie Vanessa.

Si è presa qualche giorno ma, nonostante un percorso ancora lungo e difficile davanti, la donna sente il bisogno di far sentire la propria voce, se non altro per ringraziare tutte quelle persona che, anche da lontano, hanno cercato di trasmettere il proprio affetto e, con l’occasione, chiedere anche spazio, tempo e rispetto per imparare a vivere una nuova vita, quella senza suo marito e la sua Gigi.

Il messaggio di Vanessa, moglie di Kobe Bryant

Una foto di famiglia, sorrisi smaglianti e un reciproco amore palpabile.

Così Vanessa si pronuncia per la prima volta pubblicamente dopo la morte di suo marito, Kobe Bryant, accompagnando all’immagine parole toccanti di amore e di tanta gratitudine.

Nel suo sentito post la donna ringrazia chi l’ha sostenuta e ha cercato di trasmettere il proprio affetto ma anche chi non c’è più, suo marito e sua figlia, due persone che sono state un vero dono anche se per un tempo troppo breve.

Come pochi giorni fa abbiamo ricordato, anche Kobe sapeva usare parole toccanti. lo aveva fatto per dare a sua volta l’addio a un grande amore, il basket, questa volta però l’addio di Vanessa è terribilmente più grande.

Rileggiamo insieme le parole che questa donna ha voluto spendere di fronte al mondo in un momento tanto difficile.

“Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno mostrato sostegno e amore durante questo periodo orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo completamente devastati dall’improvvisa perdita del mio adorante marito, Kobe, il meraviglioso padre dei nostri figli; e la mia bella, dolce Gianna – una figlia amorevole, premurosa e meravigliosa, e una sorella straordinaria di Natalia, Bianka e Capri.

Siamo anche devastati per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo intimamente il loro dolore.

Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostro dolore in questo momento. Mi conforto nel sapere che Kobe e Gigi sapevano entrambi che erano così profondamente amati. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli nella nostra vita. Vorrei che fossero qui con noi per sempre. Erano le nostre meravigliose benedizioni strappate troppo presto da noi.

Non sono sicura di cosa ci riservi la nostra vita oltre oggi, ed è impossibile immaginare la vita senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno, cercando di continuare a spingere perché Kobe e la nostra bambina, Gigi, stanno brillando per illuminare la strada. Il nostro amore per loro è infinito – e questo è da dire, incommensurabile. Vorrei solo poterli abbracciare, baciarli e benedirli. Li teniamo qui con noi, per sempre.

Grazie per aver condiviso la vostra gioia, il vostro dolore e il vostro supporto con noi. Vi chiediamo di garantirci il rispetto e la privacy di cui avremo bisogno per navigare in questa nuova realtà.

Per onorare la nostra famiglia Team Mamba, la Mamba Sports Foundation ha istituito il MambaOnThree Fund per aiutare le altre famiglie colpite da questa tragedia. Per effettuare una donazione, vai su MambaOnThree.org.

Per approfondire l’eredità di Kobe e Gianna negli sport giovanili, visitare MambaSportsFoundation.org.

Grazie mille per averci supportato nelle vostre preghiere e per aver amato Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri e me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️”