Federica Pellegrini | Niente vacanze per la campionessa: “Mi allenerò”

Federica Pellegrini torna a parlare in diretta Instagram con la collega pattinatrice, anche lei campionessa, Valentina Marchei. La “Divina” del nuoto italiano già pensa ai prossimi impegni.

Dirette social non solo per i calciatori, Federica Pellegrini – nota campionessa di nuoto – e la campionessa di pattinaggio Valentina Marchei si sono “allenate” a distanza in occasione dell’Olimpic Day. Un’opportunità di confronto e discussione per parlare di sport, che stavolta non è il calcio, ed evoluzione del panorama atletico italiano e internazionale sul profilo Instagram ufficiale del CONI.

La “Divina” del nuoto azzurro – come sono soliti definirla affezionati e addetti ai lavori nel settore acquatico – è apparsa in gran forma nonostante la situazione complicata che ha vissuto (come tutto il mondo o quasi) durante la pandemia. Adesso che, in teoria, è tempo di vacanze per Federica Pellegrini comincia la parte più difficile: rimettersi in sesto in vista di Tokyo 2021. Le Olimpiadi, infatti, sono state rimandate di un anno e lei vuole esserci. Una questione d’orgoglio o, semplicemente, si tratta di non avere alcun rimpianto prima del ritiro dal nuoto agonistico.

Federica Pellegrini è sicura: “Pronta per allenarmi tutta l’estate”

“Speriamo che il fisico regga”, aveva dichiarato la Pellegrini non appena era stata resa nota la posticipazione delle Olimpiadi. Federica lo sa che non è più una nuotatrice alle prime armi e, quand’anche le sfuggisse questo piccolo “dettaglio”, c’è un palmares di medaglie a parlare per lei. Quindi, il fisico non è più quello degli inizi. Menomale per certi versi, per certi altri è meglio centellinare le energie così da arrivare pronti e preparati agli appuntamenti che contano senza strapazzare troppo un corpo che di imprese ne ha compiute già abbastanza.

Federica Pellegrini, però, per dirla alla Michael Jordan, vuole concedersi un ultimo ballo: “The last dance”, proprio come fece il cestita campione dei Chicago Bulls. Dal basket al nuoto, il risultato non cambia: se si vuole restare in vetta, bisogna impegnarsi più degli avversari. Allora la Pellegrini, quest’anno, farà meno vacanze per recuperare il tempo passato – forzatamente – in quarantena.

“Non so se farò vacanze – ammette rivolgendosi a Valentina Marchei su Instagram – intanto aspettiamo l’ufficialità di questa gara a Roma dall’11 al 13 agosto. Poi, si vedrà. Credo che continuerò ad allenarmi, siamo stati fermi a lungo”. Consapevolezza, grinta e determinazione. Federica Pellegrini inizia a scuotersi e a rimettersi in carreggiata perchè non è ancora finita. Anzi, se possibile, ricomincia tutto. Fin quando il fisico, la voglia e l’adrenalina lo consentiranno.

