Federica Pellegrini | La “Divina” è sicura: “Dopo Tokyo farò altro”

Federica Pellegrini si racconta, in una lunga intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, fra sogni e ambizioni in attesa di tornare a nuotare. Tokyo 2021 obiettivo primario, poi si vedrà.

Non è come lasciarsi cullare dall’acqua sfruttando la scia bracciata dopo bracciata, ma Federica Pellegrini ha trovato comunque il modo per eccellere nonostante il nuoto sia fermo – come quasi tutto lo sport italiano – a causa della pandemia da COVID-19. La campionessa mondiale di nuoto in carica nei 200 mt ed europea nei 400 mt è balzata alle cronache, oltre per la sua partecipazione televisiva al programma Italia’s Got Talent – in onda su Sky e su TV8 (in chiaro) – come giurata, grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate non molto tempo fa durante il programma radiofonico “Tutti convocati” su Radio24: la nuotatrice aveva espresso un certo risentimento notando come, con quasi tutti gli sport bloccati per l’espandersi della pandemia, nel nostro Paese si parlasse quasi sempre soltanto delle sorti del calcio.

Proprio quel “Non esiste solo il calcio”, gridato a gran voce nell’etere radiofonico, ha fatto il giro delle principali testate italiane elevando ulteriormente la popolarità della sportiva italiana. La “Divina” – come la chiamano con merito per via dei suoi successi e del suo stile (quantomai libero) – tiene accesi i riflettori sul nuoto facendo notare come anche per lei e i suoi colleghi sia difficile ritrovare continuità ed equilibrio in un momento così difficile dal punto di vista atletico, storico e sociale.

Federica Pellegrini ammette: “Dopo il ritiro? Non so ancora cosa farò”

Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021, sulla sua carriera in particolare modo, pesa come un macigno: “Speriamo che il fisico regga – ha rivelato non meno di un mese fa all’Ansa – non è semplice per un nuotatore fermarsi così a lungo, ma ce la metterò tutta per arrivare preparata all’appuntamento”.

Ieri la Pellegrini si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera anche per sottolineare quanto la nuotatrice abbia “puntato il dito contro il calcio” non per affossare uno sport, ma per far capire che in Italia ci sono altre discipline sportive che meriterebbero la stessa considerazione, oltre ad un’adeguata rilevanza mediatica e sociale.

“Non ho niente contro il calcio – ribadisce – so bene che in Italia è lo sport più importante, ma non vorrei che gli altri venissero dimenticati. Fanno fatica tutti gli sport di squadra in un momento così“, ha rimarcato la nuotatrice. Quando poi gli parlano di possibile ritiro e futuro, Federica Pellegrini dimostra ancora una volta di avere le idee chiare: “Per ora alla politica sportiva non penso, sono assorbita totalmente nel nuoto che, malgrado tutto, è ancora uno sport equilibrato. Non ci sono né differenze di salario né di premi. Futuro? So bene, comunque, che dopo Tokyo farò altro nella vita“.

D’altronde, abbiamo notato quanto la Pellegrini si trovi a proprio agio anche nell’ambito televisivo, chissà che con la sua spigliatezza – unita ad una discreta presenza scenica – non possa trovare sbocchi nel palinsesto televisivo italiano. Intanto, finché sarà possibile, aspettiamo di rivederla in acqua fra un allungo e una bracciata perchè: “Niente è come l’adrenalina di quel momento fantastico della presentazione in corsia prima di una gara”.

Visualizza questo post su Instagram It’s business time 👩🏼‍💻 #smartworking #aftertraining 🏊🏻‍♀️🧘🏼‍♀️ Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 19 Mag 2020 alle ore 2:15 PDT

