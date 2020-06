Wanda Nara | Buongiorno bollente per lady Icardi, dedica social a Mauro

Wanda Nara conquista i followers con uno scatto vertiginoso in costume. Il “buongiorno” dedicato a Mauro Icardi su Instagram è tutto da guardare.

L’estate è ormai entrata a far parte della nostra quotidianità. In attesa di capire che stagione sarà e delle meritate vacanze per ciascuno di noi, c’è chi ha già cominciato a fare la spola tra mare e piscina per godersi i primi bagni del 2020. Distanziamento sociale e plexiglas non possono fermare la voglia di rinfrescarsi comodamente lasciandosi cullare dall’acqua. Che sia cloro o salsedine, il benessere regna incontrastato: può ben dirlo Wanda Icardi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone ad Alessandra Amoroso: “Je t’aime” | Amore in Puglia

La manager, modella e showgirl – celebre per la partecipazione all’ultima edizione del GFVip in qualità di co-conduttrice – non si perde d’animo e sfoggia i suoi primi outfit estivi con grande sorpresa e soddisfazione da parte dei followers che rimangono estasiati, più che per il modello dei diversi costumi, per la bellezza dell’avvenente argentina.

Wanda Nara, primi scatti in costume: fan in estasi

Le forme sono le stesse: generose ed esuberanti che spiazzano per la loro autenticità, un corpo statuario. Bella e desiderabile, Wanda Nara, però, è tutta per Mauro Icardi: lo scatto in piscina della fascinosa 33enne è ‘dedicato’ al marito e calciatore. “Buona giornata, Mauro”, si legge in didascalia. Sicuramente le giornate del calciatore passeranno più spedite e con maggiore entusiasmo rispetto a quelle di molti, anche solo per la consapevolezza di tornare a casa e trovare una bellezza del genere ad aspettarti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe e Roberto Parli ai ferri corti: la coppia conferma la crisi

Si preannuncia un’estate bollente e Wanda Nara non si sottrae affatto a questa eventualità: anche un costume, spesso, può far la differenza e il risultato con l’argentina è clamoroso. D’accordo che la modella è abituata anche a sfilare, ma scatti simili lasciano senza fiato: sia per il portamento che per la forma fisica. Gli allenamenti autunnali hanno dato i frutti sperati, i fan sentitamente ringraziano.

Alcuni anche con un pizzico d’invidia, coloro che magari la prova costume devono ancora verificarla si sentono in soggezione – non potrebbe essere altrimenti – rispetto a lady Icardi che non tradisce mai. Nonostante la pandemia, lo stress del lockdown e i molteplici impegni tra lavoro e famiglia, riesce ancora a sorprendere ed ammaliare il proprio pubblico. Dentro e fuori dai social. Chapeau!

Visualizza questo post su Instagram Feliz día @mauroicardi ❤️🏡 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 21 Giu 2020 alle ore 9:23 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino | Nuova donna dopo Belen? Il gossip