Adriana Volpe e Roberto Parli ai ferri corti: la coppia conferma la crisi

Adriana Volpe e Roberto Parli hanno ufficializzato la crisi di coppia. Dopo la fine dell’esperienza di lei al Grande Fratello Vip, i due stanno trascorrendo un periodo di difficoltà.

Adriana Volpe, dopo la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, è stata una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa. In quanto si è sempre parlato di una possibile crisi con il marito Roberto Parli a causa del suo avvicinamento con Andrea Denver nella casa più spiata d’Italia.

La conduttrice aveva sempre negato, ma in queste ore è arrivata purtroppo la conferma che la coppia non sta affrontando un momento facile. A parlare sono stati entrambi, ma quello il più tagliente è stato sicuramente l’imprenditore.

Un utente della rete, infatti, ha chiesto a Roberto come mai non si trovasse con sua moglie, che non molto tempo fa si è lasciata andare ad un toccante sfogo su Instagram, e la sua risposta non è tardata ad arrivare.

“Chiedilo ad Adriana” ha sbottato lui. “Io non lo so” ha concluso.

Roberto Parli ha confermato la crisi con Adriana Volpe dopo il GF Vip. Anche se i motivi di tale allontanamento non appaiono chiari, anche se i più maliziosi pensino si tratta del rapporto nato tra la conduttrice e Andrea Denver nella casa.

Roberto Parli | Adriana Volpe ammette: “Non posso nasconderlo”

Roberto Parli ha purtroppo confermato che le cose tra lui e Adriana Volpe non sembrano procedere per il verso giusto come un tempo. Recentemente intervistata da Diva e Donna, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini non ha nascosto di trascorrere un periodo piuttosto particolare, in quanto non si aspettava che suo marito potesse provare una forte gelosia nei suoi confronti.

“Io sono un libro aperto” ha premesso Adriana Volpe su Roberto Parli. “Non posso nascondere che ci sia stato questo tipo di realtà” ha confidato.

La conduttrice ha preferito non dilungarsi più di tanto sulla sua vita privata. In questo periodo è concentratissima sulla sua carriera, visto che a breve partirà il suo nuovo programma in cui Aurora Ramazzotti ricoprirà il ruolo di inviata.

Adriana Volpe e Roberto Parli riusciranno a superare questo difficile periodo di crisi?