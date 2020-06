Dovete montare gli albumi a neve ma siete sprovvisti delle fruste elettriche? Niente paura con questo metodo potrete averli in pochi minuti pronti. Basta avere una bottiglia di plastica.

Vi è mai capitato di dover preparare un dolce dove servivano gli albumi montati a neve ma non avevate le fruste elettriche per prepararli?

Niente paura, da oggi potrete utilizzare questo semplice metodo per montare le chiare senza l’utilizzo di un elettrodomestico ma in modo rapido e veloce.

Come? Basta avere una bottiglia di plastica ed il gioco è fatto. In pochi minuti potrete avere i vostri albumi montati a neve pronti per essere utilizzati nei vostri dolci preferiti. Leggi anche Come riutilizzare i tappi di plastica | 6 idee di riciclo creativo

Ecco come montare a neve gli albumi in bottiglia

Può capitare che in cucina ci siano degli imprevisti. Ad esempio di dimenticare dove abbiamo collocato qualche utensile. In questo caso parliamo delle fruste elettriche che sono l’elettrodomestico più utilizzato per montare a neve gli albumi delle uova.

E se momentaneamente non le ritroviamo o peggio si sono rotte e quindi non le abbiamo a portata di mano ecco un metodo super veloce per montare le chiare che potremo utilizzare subito per i nostri dolci.

Non solo, montare a neve gli albumi in bottiglia è una buona idea per far divertire anche i bambini, che potranno collaborare con noi in cucina, tenendoli impegnati in un’attività diversa dal solito.

Scopriamo quali strumenti ci servono e come si procede per la preparazione.

Occorrente per montare gli albumi a neve in bottiglia

160 g di albumi (circa 4 uova)

1 bottiglia di plastica

1 imbuto

Preparazione

Innanzitutto sgusciamo le uova e separiamo i tuorli dagli albumi.

Svitiamo quindi il tappo di una bottiglia di plastica, precedentemente lavata e asciugata e inseriamo all’estremità un imbuto.

A questo punto versiamo gli albumi nella bottiglia attraverso l’imbuto quindi chiudiamola con il suo tappo.

Iniziamo ad agitare, prima delicatamente e poi in maniera più energica, cercando di mantenere un ritmo costante e di non cambiare direzione per evitare di smontare gli albumi.

Dopo circa 3-4 minuti le chiare dovrebbero aver raggiunto una consistenza perfetta ed avere le sembianze di una massa spumosa e soda.

Gli albumi così montati non potranno essere conservati e dovranno essere utilizzati subito nei nostri impasti per rendere le nostre torte, dolci o salate, soffici e voluminose.

Inoltre, se vogliamo ottenere una massa di albumi perfetta dovremo seguire qualche piccolo accorgimento.

Le chiare non devono essere fredde ma a temperatura ambiente. Nei nostri albumi poi non ci devono essere tracce di tuorlo o di altri grassi.

Il contenitore dove effettueremo l’operazione dovrà essere perfettamente pulito e asciutto.

Infine un ultimo accorgimento è quello di aggiungere un pizzico di cremor tartaro per rendere più stabile la massa di albumi.

