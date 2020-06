Summertime 2 | Si cercano comparse per la serie Netflix

Si cercano comparse per la seconda stagione di Summertime, la serie televisiva che sta spopolando fra i ‘teen’ su Netflix. Ecco come candidarsi.

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la seconda stagione di Summertime, serie televisiva acclamata dal pubblico ‘teen’ su Netflix, si cercano ora comparse.

Il casting si svolgerà online e il lavoro, di una o più giornate, sarà naturalmente retribuito. Un’occasione per guadagnare qualche soldo ma anche per vedere da vicino gli attori della serie tv italiana.

Ispirata al romanzo di Federico Moccia, ‘Tre metri sopra il cielo’ con cui però ha poco in comune, se non la storia d’amore travagliata, in questo caso fra Ale e Summer, che ricorda quella di Babi e Step, la prima stagione della serie è uscita sulla piattaforma il 29 aprile, visibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

Ecco come candidarsi per fare la comparsa in Summertime 2

Se morite dalla voglia di vedere da vicino Ale, ovvero Ludovico Tersigni e Summer, Coco Rebecca Edogamhe è questa l’occasione giusta.

Dopo che Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Summertime si farà ora si cercano comparse e il casting si farà online.

La serie tv prodotta da Cattleya e ambientata nella riviera romagnola ha riscosso notevole successo, non solo in Italia, ma anche in Europa, Stati Uniti e Sudamerica, tanto da indurre Netflix a proporre una seconda stagione.

E allora per chi vorrà cimentarsi nel ruolo di comparsa non resta che compilare il form online andando sulla pagine Facebook Cast-in-BO, scaricare la scheda e inserire i propri dati anagrafici all’indirizzo email [email protected] allegando tre foto recenti di cui una in primo piano, una a mezzo busto e una a figura intera.

Una volta inviato il materiale si dovrà attendere una liberatoria che andrà sottoscritta per rendere valido il tutto. Nel caso di minori la liberatoria dovrà essere firmata anche dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale.

Ma nei dettagli quali sono le figure ricercate e dove si svolgeranno le riprese?

La produzione sta ricercando figuranti che dimostrino un’età compresa fra i 18 e i 70 anni, in particolare persone che possano interpretare ruolo di bambini che dimostrino un’età fra 1 e 12 anni.

Le riprese sono previste tra luglio e ottobre 2020 nella riviera romagnola.

Cattleya inoltre si impegna a rispettare le diversità: “Per qualsiasi ruolo, verrà pertanto considerato qualsiasi candidato senza distinzioni di disabilità, razza, età, colore, nazionalità di origine, origini etniche o altri elementi che possano essere considerati discriminatori dalla legge”.

E se tutto va bene nella primavera 2021 già potremmo assaporare su Netflix le atmosfere tipicamente estive di Summertime 2 al fianco non solo di Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe ma anche di Andrea Lattanzi, Amanda Campana, Giovanni Maini e Alicia Ann Edogamhe.