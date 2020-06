Sei stanca di seguire una dieta che non ti permette preparazioni facili, veloci e a basso contenuto calorico? Segui questo programma settimanale, ogni giorno 1200 calorie con varianti, ricette e consigli.

Un articolo fatto su misura per te che vuoi perdere peso ma non perdere troppo tempo in cucina a spazientirti. Oggi ti proponiamo un menù settimanale di 1200 calorie al giorno da seguire in maniera semplice e senza sbattimenti.

Una guida che ti aiuterà anche a diventare padrona della tua alimentazione quotidiana. Che aspetti? Menù settimanale 1200 calorie al giorno. Ricette facili e veloci

SULLO STESSO ARGOMENTO: Menù settimanale per risvegliare il metabolismo | Riattivalo in soli 7 giorni!

Premesse del menù

Affronteremo insieme preparazioni molto semplici cercando di bilanciare tutti i macronutrienti indispensabile per un’alimentazione sana. Ricordiamo però che ogni persona è a se, in base alla vita che conduce, alle abitudini, alle necessità, agli obiettivi relativi alla perdita di peso se è a dieta.

Per questi motivi consigliamo vivamente di richiedere l’ausilio di specialisti come dietologi e nutrizionisti.

Questa è una piccola guida settimanale fatta di consigli che puoi rielaborare e da cui puoi prendere spunto. Cercheremo inoltre di porre il numero delle calorie accanto ad ogni pasto in maniera orientativa così da darti una visione più chita della giornata alimentare. Pronta? Si parte con il menù!

Menù settimanale di 1200 calorie al giorno | Consigli e ricette

Iniziamo la settimana al meglio, all’insegna del mantenimento o della perdita di peso, una nuova week ricca di ricette e consigli correlati.

Lunedì

Colazione: porridge 100 grammi per 218 calorie (clicca qui per la ricetta)

porridge 100 grammi per 218 calorie Spuntino: mela verde 70 grammi per 27 calorie

mela verde 70 grammi per 27 calorie Pranzo: pasta integrale 100 grammi per 350 calorie, pomodori pachino 200 grammi per 40 calorie

pasta integrale 100 grammi per 350 calorie, pomodori pachino 200 grammi per 40 calorie Merenda: mandorle 30 grammi per 182 calorie

mandorle 30 grammi per 182 calorie Cena: petto di pollo 58 grammi per 229 calorie, cicoria ripassata 100 grammi per 30 calorie, una fetta di pane di segale per 120 calorie

Martedì

Colazione: porridge 100 grammi per 218 calorie (clicca qui per la ricetta)

porridge 100 grammi per 218 calorie Spuntino: mela verde 70 grammi per 27 calorie

mela verde 70 grammi per 27 calorie Pranzo: riso basmati integrale 100 grammi per 354 calorie, pomodori pachino 200 grammi per 40 calorie

riso basmati integrale 100 grammi per 354 calorie, pomodori pachino 200 grammi per 40 calorie Merenda: mandorle 30 grammi per 182 calorie

mandorle 30 grammi per 182 calorie Cena: spigola 100 grammi per 125 calorie, zucchine in padella 100 grammi per 79 calorie, due fette di pane di segale per 120 calorie

Mercoledì

Colazione: porridge 100 grammi per 218 calorie (clicca qui per la ricetta)

porridge 100 grammi per 218 calorie Spuntino: mela verde 70 grammi per 27 calorie

mela verde 70 grammi per 27 calorie Pranzo: farro 194 grammi per 246 calorie, tonno al naturale 56 grammi per 61 calorie

farro 194 grammi per 246 calorie, tonno al naturale 56 grammi per 61 calorie Merenda: mandorle 30 grammi per 182 calorie

mandorle 30 grammi per 182 calorie Cena: petto di tacchino 150 grammi per 140 calorie, zucchine in padella 100 grammi per 79 calorie, due fette di pane di segale per 120 calorie

Giovedì

Colazione: porridge 100 grammi per 218 calorie (clicca qui per la ricetta)

porridge 100 grammi per 218 calorie Spuntino: mela verde 70 grammi per 27 calorie

mela verde 70 grammi per 27 calorie Pranzo: pasta integrale 100 grammi per 350 calorie, pomodori pachino 100 grammi per 20 calorie

pasta integrale 100 grammi per 350 calorie, pomodori pachino 100 grammi per 20 calorie Merenda: mandorle 30 grammi per 182 calorie

mandorle 30 grammi per 182 calorie Cena: orata al forno 100 grammi per 126 calorie, zucchine in padella 100 grammi per 79 calorie, due fette di pane di segale per 120 calorie

Venerdì

Colazione: 4 fette biscottate integrali per 140 calorie, un cucchiaio di marmellata di frutta per 56 calorie, bevanda di soia senza zuccheri aggiunti 243 grammi per 109 calorie

4 fette biscottate integrali per 140 calorie, un cucchiaio di marmellata di frutta per 56 calorie, bevanda di soia senza zuccheri aggiunti 243 grammi per 109 calorie Spuntino: pesca 130 grammi per 51 calorie

pesca 130 grammi per 51 calorie Pranzo: omelette 100 grammi per 154 calorie

omelette 100 grammi per 154 calorie Merenda: mela verde 70 grammi per 27 calorie

mela verde 70 grammi per 27 calorie Cena: pizza di grano saraceno 200 grammi per 288 calorie (clicca qui per la ricetta)

Sabato

Colazione: 4 fette biscottate integrali per 140 calorie, un cucchiaio di marmellata di frutta per 56 calorie, bevanda di soia senza zuccheri aggiunti 243 grammi per 109 calorie

4 fette biscottate integrali per 140 calorie, un cucchiaio di marmellata di frutta per 56 calorie, bevanda di soia senza zuccheri aggiunti 243 grammi per 109 calorie Spuntino: pesca 130 grammi per 51 calorie

pesca 130 grammi per 51 calorie Pranzo: pasta integrale 100 grammi per 350 calorie, zucchine 260 grammi per 39 calorie

pasta integrale 100 grammi per 350 calorie, zucchine 260 grammi per 39 calorie Merenda: mandorle 30 grammi per 182 calorie

mandorle 30 grammi per 182 calorie Cena: pizza senza farina per 150 calorie (clicca qui per la ricetta)

Domenica

Colazione: 4 fette biscottate integrali per 140 calorie, un cucchiaio di marmellata di frutta per 56 calorie, bevanda di soia senza zuccheri aggiunti 243 grammi per 109 calorie

4 fette biscottate integrali per 140 calorie, un cucchiaio di marmellata di frutta per 56 calorie, bevanda di soia senza zuccheri aggiunti 243 grammi per 109 calorie Spuntino: pesca 130 grammi per 51 calorie

pesca 130 grammi per 51 calorie Pranzo: lasagne al forno fatte in casa 100 grammi per 264 calorie (clicca qui per la ricetta)

lasagne al forno fatte in casa 100 grammi per 264 calorie Merenda: melone 177 grammi per 60 calorie

melone 177 grammi per 60 calorie Cena: petto di pollo 58 grammi per 229 calorie, cicoria ripassata 100 grammi per 30 calorie, una fetta di pane di segale per 120 calorie

SULLO STESSO ARGOMENTO: Prova a perdere una taglia in soli 2 giorni! | Menù Detox

Alcuni giorni non arrivano alle 1200 calorie ma potete aggiungere dei condimenti che rientrino nel range come olio extra vergine di oliva, maionese vegan, salse ecc.

Questa dieta settimanale è da intendere come surplus di suggerimenti sempre in base alle proprie esigenze.

Contiene anche molte preparazioni gluten free per gli intolleranti e senza alimenti che hanno subito processi di raffinazione.