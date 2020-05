Ludovico Tersigni | Chi è, età, altezza, carriera, vita privata

Chi è Ludovico Tersigni, l’attore di Summertime e Skam Italia, due delle serie tv maggiormente viste dai teenager su Netflix? Scopriamo qualcosa di più sul nuovo idolo delle adolescenti e non solo.

Ludovico Tersigni è un attore del panorama televisivo e cinematografico italiano che si sta facendo conoscere grazie a due serie televisive su Netflix, particolarmente amate dal pubblico ‘teen’ ma non solo. Stiamo parlando di Skam Italia e Summertime.

L’attore, pur essendo giovane, vanta già diverse collaborazioni importanti sia a cinema che in televisione. Nato a Nettuno in provincia di Roma, nel 1995, Tersigni si diploma al Liceo classico Chris Cappell College di Anzio. Sin dalle scuole medie mostra una propensione verso il teatro e il musical.

Il suo esordio cinematografico avviene nel 2014 nel film ‘Arance & martello’ diretto da Diego Bianchi e presentato alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Ludovico Tersigni: chi è l’attore amato dalle teenager

Nome: Ludovico Tersigni

Età: 24 anni

Data di nascita: 8 agosto 1995

Luogo di nascita: Nettuno

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: diploma Liceo classico

Professione: attore

Altezza: 178 cm

Account social: Instagram

Ludovico Tersigni è un attore di soli 24 anni, ne compirà 25 l’8 agosto, ma vanta già diverse apparizioni importanti nel piccolo e grande schermo.

Nipote d’arte, suo zio è Diego Bianchi anche conosciuto con lo pseudonimo di Zoro, conduttore tv, blogger e youtuber, nonché regista italiano. Attualmente alla conduzione di Propaganda Live su La7.

Due anni dopo l’esordio, avvenuto nel 2014, Tersigni, ottiene una parte in ‘L’estate addosso‘, film di Gabriele Muccino. Sempre restando in ambito cinematografico nel 2016 interpreta il protagonista, in ‘Slam – Tutto per una ragazza‘. Il film, con Jasmine Trinca e Luca Marinelli, presentato al Torino Film Festival e poi distribuito nelle sale l’anno successivo, vince anche il premio Nastro d’argento.

Inoltre, per poter interpretare Samuele, il protagonista del film, Tersigni ha imparato ad andare sullo skateboard, tanto che alcune evoluzioni nel film sono proprio le sue.

La carriera di Ludovico però è costellata anche da diverse serie televisive. Dal 2015, infatti, compare nella serie Rai ‘Tutto può succedere‘ interpretando il personaggio di Stefano Privitera. Confermato poi anche nella seconda e terza stagione.

Nel 2018 ha interpretato anche un cortometraggio dal titolo ‘Aggrappati a me’ diretto da Luca Arcidiacono disponibile su Raiplay.

E poi arriva il successo con Skam Italia una webserie in 4 stagioni creata da Ludovico Bessegato per Timvision, dal 1 gennaio 2020 visibile anche su Netflix. I protagonisti sono giovani studenti che affrontano temi importanti come bullismo, razzismo, omofobia.

Su Skam Italia Tersigni interpreta Giovanni Garau uno dei personaggi principali della serie insieme Ludovica Martino nei panni di Eva Brighi, la fidanzata.

Nel 2019 ha interpretato Jacopo Colarusso in ‘Oltre la soglia’, una serie tv trasmessa su Canale 5 e disponibile su MediasetPlay.

Infine, abbiamo visto recentemente il bell’attore di Nettuno nelle vesti di un motociclista professionista, Alessandro Alba, ruolo che interpreta in Summertime.

Uscita il 29 aprile su Netflix, la serie tv girata a Cesenatico, e di cui è già stata annunciata una seconda stagione, si è rivelata un vero successo. Vista non solo in Italia, ma anche in Europa, Stati Uniti e Sudamerica.

In Summertime, Tersigni vive una storia d’amore con l’attrice bolognese esordiente Coco Rebecca Edogamhe che interpreta appunto la co-protagonista Summer.

Sulla vita privata di Ludovico Tersigni poco è dato sapere ma per la gioia delle sue fan sembra che l’attore sia single. Spulciando infatti la sua pagina Instagram non ci sono foto con fidanzate.

Tra le passioni di Ludovico oltre alla recitazione c’è anche la musica, infatti l’attore sa suonare la chitarra e il basso. Inoltre, in questi giorni ci fa sapere l’attore tramite un post su Instagram che possiamo trovarlo su Soundcloud cercando VociDiBabilonia.

L’attore per motivi di copione, ha imparato anche ad andare in moto. “Ho comprato una moto e sono caduto” aveva dichiarato a Vanity Fair.

Inoltre, Tersigni pratica arrampicata e tiro con l’arco ed è particolarmente sensibile ai temi ambientali. L’attore romano è infatti socio di Greenpeace e di Lipuonlus.