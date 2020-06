La crema al caffè fredda, si può preparare a casa senza alcuna difficoltà, basta seguire le nostre ricette. Perfette da preparare con l’arrivo dell’estate.

Con l’arrivo dell’estate l’idea di preparare un caffè freddo come al bar vi va?

Non è così difficile, bastano davvero pochi ingredienti e il gioco è fatto, un modo alternativo di gustare il caffè.

Il pensiero di rinunciare al caffè calda in piena estate non vi entusiasma, allora preparatelo freddo, tanto apporterà ugualmente energia e vitalità.

Noi di CheDonna.it, vi proponiamo 3 ricette della crema al caffè da preparare a casa facilmente, scopriamo quali.

Caffè cremoso freddo: 3 ricette da preparare

Non sapete come preparare questo delizioso dessert, ci siamo noi a proporvi 3 ricette, che non vi porteranno via molto tempo, scopriamole.

1- Crema la caffè con panna

La crema al caffè, si prepara senza alcuna difficoltà, con pochi ingredienti. Il segreto per ottenere un buon dessert al cucchiaio, è la scelta del caffè che deve avere un sapore forte. Il caffè va preparato o con la classica moka o con quella elettrica.

Scopriamo la ricetta.

Ingredienti

250 ml Panna fresca liquida

100 ml Caffè

3 cucchiai Zucchero a velo

Preparazione Per preparare questo dessert al cucchiaio, iniziate a preparare il caffè, poi lo zuccherate ancora caldo, trasferite in una ciotola, unite un cucchiaio di zucchero a velo.Con un cucchiaio da cocktail, mescolate, si deve sciogliere bene lo zucchero a velo, poi fate raffreddare bene. Nel frattempo, montate la panna con le fruste elettriche e poi aggiungete un cucchiaio di zucchero a velo, versate il caffè, un pò alla volta e mescolate delicatamente con un cucchiaio, dovete amalgamare i composti bene. Se non la bevete subito potete conservarla, in frigorifero, oppure mettetela nel congelatore. Però dovrete avere la costanza di mescolarla, con un cucchiaio, ogni 30 minuti circa. In entrambi i casi, servite la crema spolverando un pò di cacao amaro in polvere o della granella di nocciole. Se vi piace potete anche versare un pò di liquore al cioccolato o al caffè. SULLO STESSO ARGOMENTO: Aperitivo con 4 tipi di spiedino | 4 preparazioni facili facili

2- Crema al caffè senza panna

La crema al caffè senza panna, si prepara senza alcuna difficoltà, con lo zucchero e con il caffè solubile. Il segreto sta nell’usare l’acqua fredda.

Ingredienti

120 ml Acqua fredda

2 cucchiai di caffè solubile

6 cucchiai Zucchero

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a mettere in una ciotola di acciaio l’ acqua, il caffè solubile e lo zucchero. Mescolate bene con le fruste elettriche, dovrete ottenere un composto omogeneo e ben areato. Servite e gustate subito, oppure potete conservarla in una bottiglia di plastica, o di qualsiasi vetro. Si consiglia di agitarla bene prima di servirla, versate un cucchiaio di nutella e con la granella di nocciole o arachidi. 3- Spumone al caffè

Lo spumone al caffè è un dessert al cucchiaio, molto fresco, perfetto da servire dopo i pasti. Oppure potete prepararlo quando avete ospiti a cena, soprattutto se i vostri ospiti amano il caffè. In alternativa potete gustarlo per una pausa sfiziosa il pomeriggio in compagnia. Si prepara in soli 5 minuti, sia con il Bimby che con il frullatore.

Ingredienti

20 g Caffè solubile

100 ml Latte scremato f reddo

150 g Zucchero di canna

250 g Ghiaccio Per decorare Cacao amaro in polvere q.b.

Chicchi di caffè q.b.

Panna spray q.b.

Preparazione con il bimby