Avete del caffè avanzato e non sapete come smaltirlo? Provate a preparare dei dessert gustosi, che si preparano facilmente e in poco tempo.

Il caffè, una bevanda sempre gradita, in ogni momento della giornata, si inizia di solito al mattino per un buon risveglio.

E’ perfetto sempre anche dopo pranzo o per accompagnare una chiacchierata tra amici, ma vi è mai capitato di preparare più caffè del dovuto e non sapete come smaltirlo?

Provate a raccogliere in una tazza, il caffè che avanza durante il giorno e poi preparate un dolce, un modo alternativo per smaltire il caffè avanzato.

Scopriamo 3 semplici ricette da preparare con il caffè avanzato, non solo dolci!

Caffè avanzato: ricette gustose

Con il caffè avanzato, si possono preparare diverse ricette, che vi porteranno via pochissimo tempo. Sono adatte a chiunque, anche a chi non è portato, scopriamo le ricette.

1- Liquore al caffè

Avete mai preparato il liquore, perfetto da servire dopo i pasti, comodo da tenere sempre in dispensa, così da offrire ad amici e parenti.

Ingredienti per mezzo litro di liquore

300 ml di caffè avanzato amaro

150 g di zucchero semolato

125 ml di alcol puro a 95°

Preparazione

In un pentolino, dovete versate il caffè, poi aggiungete lo zucchero, che dovrà sciogliersi per bene. Aggiungete l’alcool e girate, poi spegnete la fiamma e continuate a girare con un cucchiaio di legno, lasciate raffreddare.

Versare il liquore in una bottiglia di vetro scuro, lo lasciate riposare per almeno un mesetto, poi lo potete servire sia freddo che a temperatura ambiente.

2- Pancake al caffè e banana

I pancake alla banana e caffè sono una alternativa ai classici pancake, una ricetta super golosa e di semplice realizzazione.

Perfetti da preparare e gustare a colazione, scopriamo la ricetta, completate con una pioggia di sciroppo d’acero e un pò di zucchero a velo.

Ingredienti per 10 pancake

1 banana matura

250 g di farina tipo 00

50 ml di caffè

200 ml di latte

30 g di zucchero di canna

1 uovo medio

1 cucchiaio di olio di semi di arachide

1 pizzico di sale

2 cucchiaini di lievito per dolci

sciroppo d’acero

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Per preparare questi pancake, in una ciotola ampia, mettete la farina, il lievito, lo zucchero e il sale. Lavorate bene, poi sbucciate la banana e con una forchetta la schiacciate bene , poi raccogliete la purea ottenuta in un boccale, versate l’uovo, l’olio, il latte e il caffè. Mescolate bene ed incorporate gli ingredienti umidi a quelli secchi, lavorate con una frusta, non appena saranno amalgamati bene gli ingredienti vi fermate. Riscaldate il fondo di una padellina per crepes o una padella antiaderente, versate un un pò di impasto e lo lasciate per pochi minuti, o fino a quando non si formeranno le bollicine. Poi con una palettina, girate i pancake e lasciate cuocere l’altro lato, non appena saranno cotti, metteteli uno sull’altro, così da mantenerli caldi, servite con lo sciroppo e lo zucchero a velo.

3- Zabaione al caffè

Lo zabaione al caffe è un dessert al cucchiaio, sempre gradito, da servire dopo i pasti o per un dessert pomeridiano. Decorate come volete con anche un pò di granella di nocciole o dei chicchi di caffè.

Ingredienti

2 Tuorli

100 g Zucchero

2 tazze da caffè

Preparazione

Per preparare questa ricetta in bicchiere, mettete in un pentolino il caffe’, aggiungete lo zucchero e portate ad ebollizione, fino ad ottenere uno sciroppo denso. Se non avete il termometro per misurare la temperatura che dovrà essere di 121°, provate a immergere in acqua fredda, un pò di composto. Se si solidifica subito allora avra’ raggiunto la temperatura giusta, poi montate i tuorli ad alta velocita’ per 5 minuti. Versate lo sciroppo a filo, mentre i tuorli montano.