Barbara D’Urso infortunio | Ustione di secondo grado alla mano

Dopo aver pubblicato un post in cui dichiarava che le era accaduta una cosa che avrebbe preferito non condividere con i suoi fan è arrivato un video dove è proprio la stessa Barbara a spiegare l’accaduto.

Con un’evidente fasciatura sulla mano e un bicchiere di vino nell’altra Barbarella si è aperta con il suo pubblico e ha raccontato l’incidente.

Barbara D’Urso spiega: “Ho un’ustione di secondo grado alla mano”

Spiacevole incidente per Barbara D’Urso che nel pomeriggio di giovedì 18 giugno ha annunciato sui suoi canali social di essersi ustionata una mano.

Ma andiamo con ordine. Sui profili Instagram, Twitter e Facebook di Carmelita è apparso inizialmente un post dove la conduttrice scriveva una cosa che le era accaduta.

“Dunque amici… ieri mi è successa una cosa che, sinceramente, avrei preferito non raccontare.. perché con voi amo condividere la gioia.. la solarità.. l’allegria.. ma domenica sera (essendo io in diretta) ve ne sareste ovviamente accorti…inevitabilmente… Tra un po’ indosso un bel sorriso e con un goccetto di vino vi racconterò”.

Dopo aver lasciato tutti i suoi fan con il fiato sospeso, qualche ora dopo la conduttrice è tornata di nuovo sui social con un video dove ha raccontato, nello specifico, l’incidente.

Barbarella ha infatti preferito far sapere al suo pubblico in prima persona cosa le fosse successo senza far finta di niente, dal momento che andando in onda domenica sera con Live-Non è la D’Urso tutti si sarebbero accorti di quanto fosse accaduto.

Ecco il suo video-messaggio sui social.

“Amici, devo condividere una cosa con voi. Sapete che io non è che condivida proprio tutto. Le mie cose private le evito. Però vi racconto un bel po’ di cose. C’è una cosa che in realtà non avrei voluto condividere con voi, però ho deciso di farlo perché tra due giorni sarò in diretta e quindi l’avreste capito. È successa una cosa ieri pomeriggio. Mi sono fatta parecchio, parecchio, parecchio male. Non volevo dirlo. Solo che siccome la cosa è bella pesantuccia, sono costretta domenica sera ad andare in onda così (con la mano fasciata, ndr). Quando mi sono resa conto che questa cosa qui (la fasciatura, ndr) dovrò portarla esattamente così e anche coprendola con un guanto nero, siccome è doppia, ve ne sareste accorti, ho detto tanto vale dire la verità. Ho un’ustione bella importante, è stato un momento doloroso. Sono sotto antidolorifici, però le cose brutte sono altre per cui guarirò. Avrei preferito non condividerlo ma domenica sera sarò così in diretta così quindi tanto vale avvertirvi prima“.

Pronta la replica dei suoi tanti follower che hanno mandato subito gli auguri di pronta guarigione alla conduttrice. E tra i commenti ne è spuntato anche qualcuno più velenoso in cui facevano notare alla sfortunata Barbarella che bere vino con gli antidolorifici non sia indicato.

Come è successo nei giorni scorsi anche alla collega di Rai 1 Mara Venier che si è infortunata a un piede e ha dovuto condurre Domenica In con il gesso, domenica sera a Live-Non è la D’Urso vedremo la padrona di casa con la mano fasciata.

Alla conduttrice vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione.