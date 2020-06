Heather Parisi replica all’hater che, su Instagram, le aveva scritto “come sei invecchiata, eri così bella”. La risposta della showhgirl.

Heather Parisi replica ad una follower che, su Instagram, le aveva scritto: “come sei invecchiata, eri così bella”. La showgirl ha deciso di risponderle direttamente pubblicando una sua foto con il commento della followers in primo piano e un lungo post in cui spiega perchè è fiera della bellezza e della donna che è oggi.

Heather Parisi contro l’hater: “sono invecchiata? Non imbroglio il tempo con la chirurgia”

Heather Parisi sfoggia lo stesso identico sorriso con cui, anni fa, fece innamorare gli italiani. La ragazza che ballava e cantava in tv facendo sognare le ragazze che speravano di diventare, un giorno, come lei, oggi è una donna adulta, una moglie e una mamma felice e innamorata della propria famiglia.

Molto presente sui social, Heather Parisi che ha criticato la raccolta fondi di Fedez e Chriara Ferragni, riceve complimenti, ma anche commenti a cui risponde per le rime. Nelle scorse ore, di fronte alle parole di una follower che ha sottolineato la differenza tra la sua bellezza di oggi e quella di ieri, ha deciso di rispondere pubblicamente.

“Come sei invecchiata Heather, eri così bella”: è questo il messaggio a cui la Parisi ha deciso di replicare.

“Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina.

Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni.

Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più.

Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia.

La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso.

È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata.

E credimi, non cambierei mai il mio “essere invecchiata” di oggi con la mia “bellezza” di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto”.

Una risposta che, sui social, ha avuto successo con tantissimi fans che hanno applaudito le parole della showgirl.