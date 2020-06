Barbara d’Urso a rischio? Mediaset interviene e fa chiarezza

Barbara d’Urso rischia di essere sostituita nei suoi programmi? Mediaset, dopo numerose indiscrezioni trapelate in rete, ha deciso di intervenire pubblicamente e di fare chiarezza sulla questione.

Barbara d’Urso nel corso di queste settimane è stata la protagonista di numerose indiscrezioni riguardanti il suo futuro sul piccolo schermo degli italiani. Secondo numerosi portali, infatti, la bella conduttrice partenopea si sarebbe vista soffiare quasi ben due dei suoi quattro programmi. In quanto Alfonso Signorini avrebbe condotto lui il Grande Fratello Nip e lo spazio riservato alla domenica pomeriggio.

Mediaset, dopo settimane di silenzio, ha deciso di pubblicare un comunicato online in cui fa chiarezza in merito al futuro della d’Urso in tv.

Mediaset ha smentito le voci che vedrebbero Barbara d’Urso sostituita da Signorini, confermando che a settembre tornerà con ben tre dei suoi quattro programmi. Una bella soddisfazione per la conduttrice, che di recente si è arrabbiata con Sgarbi, visto che è stata premiata dall’azienda per gli ottimi ascolti che da sempre colleziona.

Mediaset conferma Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso: l’annuncio

Mediaset, come anticipato, ha confermato la presenza della d’Urso nella prossima stagione televisiva, comunicando agli utenti della rete anche le date precise del suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani.

“Barbara ritornerà il 7 settembre con Pomeriggio 5” ha ufficializzato Mediaset su Barbara d’Urso, tra l’altro la conduttrice di recente ha difeso Maria De Filippi. “Live Non è la d’Urso, invece, tornerà in concomitanza con Domenica Live il 13 settembre” prosegue il comunicato. “Così, giusto per mettere in chiaro le cose come stanno“.

Il comunicato di Mediaset su Barbara d’Urso ha finalmente fatto chiarezza in merito al destino della conduttrice sul piccolo schermo, mettendo a tacere le fonti che l’avrebbero vista sostituita da Alfonso Signorini a partire dai primi giorni di settembre.