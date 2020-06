Mara Venier infortunata: Domenica In a rischio? Lei fa chiarezza

Mara Venier, la scorsa settimana, ha avuto un brutto incidente al piede. In molti si sono chiesti se Domenica In potesse continuare o meno con la messa in onda, visto l’infortunio. Per questo motivo, la zia più amata d’Italia ha fatto chiarezza sull’argomento.

Mara Venier, poco prima della consueta diretta con Domenica In, ha informato i suoi telespettatori di aver avuto un brutto incidente al piede. Incidente che si è rivelato essere un vero e proprio infortunio, tant’è che subito dopo la puntata di domenica scorsa è dovuta recarsi dal medico per verificare le sue condizioni di salute. Mara, è bene precisare, sta bene, ma ho bisogno di riposo. Per questo motivo, infatti, ha saltato anche la sua ospitata da Pierluigi Diaco a Io e Te.

In molti si sono preoccupati se il suo programma della domenica potesse saltare, visto anche cos’è successo da Diaco e che la conduttrice è stata costretta a sottoporsi ad una tac, ma niente paura: Mara Venier ha confermato la diretta di Domenica In, rassicurando di aver avuto l’ok dei medici per poter continuare con il suo lavoro.

Domenica In non si ferma: i medici danno l’ok a Mara Venier

Domenica In dopo domani andrà comunque in onda. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice che ha chiesto a Pierluigi Diaco di confermare al pubblico di Rai 1, durante la sua diretta con Io e Te, che il suo programma non subirà alcuna variazione in quanto i medici le hanno rassicurato che può tranquillamente andare in onda. Anche se Mara ha confidato, sul suo profilo Instagram, di essere piuttosto dolorante.

“Purtroppo mi sono fatta mal al cuboide” ha spiegato Mara Venier dopo l’infortunio, che ha ricevuto un messaggio da parte di Achille Lauro. “Mi fa malissimo”.

Nonostante il dolore, il pubblico del piccolo schermo può dormire sogni tranquilli: la Venier andrà in onda con Domenica In. In quanto la zia più amata d’Italia non ha nessuna intenzione di abbandonare i suoi fedeli telespettatori, che ancora una volta l’hanno incoronata la regina indiscussa della domenica.