Amadeus | Un profilo social denunciato da Giovanna: “Deficienti!”

Amadeus non ha un profilo social personale: lo ha scritto chiaramente Giovanna Civitillo sul profilo di coppia che ha creato su Instagram. E allora da dove spunta quello Facebook?

Tra i due, lui è il più famoso, ma lei è di certo quella che ama di più comunicare via social. Consapevole di dover essere in qualche modo il “vettore social” di Amadeus, Giovanna Civitillo ha deciso di creare un profilo di coppia su Instagram attraverso cui da ormai qualche anno racconta dietro le quinte e momenti di vita familiare insieme ad Amadeus.

Per non creare dubbi e confusioni, Giovanna ha specificato in maniera chiarissima diverse cose: Amadeus non ha profili social propri, né su Instagram, né su Facebook né su Twitter.

Peccato che all’improvviso sia spuntato su Facebook un profilo di Amadeus di cui lui, naturalmente, non sapeva assolutamente niente e in cui compaiono foto di coppia con Giovanna.

Giovanna Civitillo ha scoperto un profilo social fake: la denuncia

Pensando di fare una scelta strategica intelligente, le persone che hanno deciso di creare un profilo fake di Giovanna e Amadeus su Facebook hanno deciso di optare per un profilo di coppia e non per un profilo del singolo Amadeus.

Per popolare il profilo vengono ripubblicate foto pubblicate da Giovanna su Instagram, quasi senza alcuna modifica.

Sarebbe tutto perfettamente lecito se in qualche modo la pagina Facebook in questione avesse specificato di essere una Fanpage, gestita appunto da persone che amano la coppia formata dal conduttore e da sua moglie e non direttamente da loro o dai loro assistenti alla comunicazione.

La pagina è diventata molto popolare su Facebook, tanto da raggiungere più di quindicimila follower e, naturalmente, questo ha fatto imbestialire Giovanna e Amadeus.

Ad accorgersi della questione sembra sia stata la Civitillo, che ha deciso di fare degli screenshot dalla pagina Facebook e condividerli su Instagram per denunciare un vero e proprio furto di identità social: “Qualche deficiente continua a spacciarsi per noi postando cose che non ci riguardano!”

Inoltre, la Civitillo ha specificato che sulla pagina vengono veicolati contenuti che non riguardano né lei né suo marito. A seguito della denuncia della Civitillo, moltissimi utenti hanno deciso di togliere il like alla pagina, che ha dovuto correre ai ripari.

Innanzitutto la foto profilo, che prima era un ritratto di coppia di Giovanna e Amadeus, è stata sostituita così come la foto di copertina. Ora, chi dovesse confrontare gli screenshot postati da Giovanna Civitillo con l’aspetto della pagina non troverebbe alcuna somiglianza a parte il nome, che è rimasto “Amadeus e Giovanna”.

Inoltre, sulla pagina hanno cominciato a comparire fotografie, video e articoli che parlano delle trasmissioni Mediaset o che commentano i programmi come Uomini e Donne e altri dello stesso genere.

Appare chiaro che in realtà l’intera manovra non era stata escogitata per danneggiare Amadeus e Giovanna Civitillo attraverso un profilo social fake. La pagina ha invece sfruttato la loro popolarità per ottenere in breve tempo un grosso seguito di fan, di like e di interazioni.

Nel momento in cui la pagina ha raggiunto numeri importanti ha “svelato” il proprio intento, cioè la condivisione di articoli e di fotografie relativi ad argomenti differenti, nella speranza che i fan di Amadeus e di Giovanna fossero anche appassionati di gossip e decidessero di rimanere sulla pagina anche se aveva completamente cambiato scopo.

Com’è giusto che sia Giovanna Civitillo ha deciso di non essere affatto comprensiva e ha comunicato che è stata sporta denuncia alla Polizia Postale e che ora si attende che la pagina venga chiusa.