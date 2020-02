Giovanna Civitillo e Josè Sebastiani, moglie e figlio di Amadeus, con la stessa giacca durante la terza serata di Sanremo 2020.

Giovanna Civitillo e il figlio Josè Sebastiani, moglie e figlio di Amadeus, in prima fila al Teatro Ariston per sostenere il direttore artistico di Sanremo 2020, sfoggiano la stessa giacca. Sorridente ed orgogliosa del lavoro del marito, Giovanna Civitillo ha stupito i telespettatori di Raiuno presentandosi all’Ariston con lo stesso look del figlio Josè.

Sanremo 2020, Giovanna Civitillo e il figlio Josè Sebastiani con la stessa giacca

Giovanna Civitillo e il figlio Josè Sebastiani sono i primi fans di Amadeus. La moglie e il figlio del direttore artistico di Sanremo che, in occasione della terza serata, ha concesso un giorno di riposo a Fiorello che sui social ha svelato con chi sta trascorrendo le serata di libertà, si sono presentati all’Ariston con lo stesso look.

Quando Amadeus ha lasciato il pubblico per andare a porgere il proprio saluto ad Amadeus, in prima fila per sostenere la compagna Georgina Rodriguez, le telecamere hanno inquadrato anche la Civitillo e suo figlio che, sorridente, hanno messo in mostra la stessa giacca bianca con i dettagli neri.

“Ci sono dei campioni che appartengono a tutto il mondo del calcio.

Ci sono campioni, come Cristiano Ronaldo, che sono amati da tutti gli sportivi” Finalmente qualcuno l’ha detto.

IL MIO UOMO. ❤️ pic.twitter.com/OojRp26ZAS — ⚜️ (@sceglimistasera) February 6, 2020

Anche il modello è molto simile anche se, naturalmente, quella della Civitillo è più femminile di quella del suo bambino.

Il piccolo Josè, dunque, continua ad essere presente a Sanremo. Rispetto alle prime due serate, durante la terza serata è apparso molto più sorridente, forse perchè al suo fianco si è accomodato Cristiano Ronaldo che ha poi regalato la maglia ad Amadeus che, naturalmente, l’ha ceduta con piacere al figlio.