Cresce sempre più l’attenzione verso il Coronavirus, l’infezione partita dalla Cina. In italia oggi è stato certificato il primo caso positivo

Esito positivo del test del Coronavirus per uno degli italiani rientrati da Wuhan. A comunicarlo L’Istituto superiore di sanità (Iss) . L’uomo che è stato messa in quarantena è ricoverato allo Spallanzani. L’uomo che che è stato infettato dal virus è un ricercatore di 29 anni che lavora in Cina. Si sta continuando a lavorare per cercare di isolare il virus, evitandone la diffusione.

Nei casi in cui viene trovata la positività al primo test viene immediatamente comunicato al Ministero della salute. Sempre all’ospedale Spallanzani sono ricoverati i primi due affetti da Coronavirus nel nostro Paese. I due cinesi, marito e la moglie, contagiati dal virus stavano facendo il giro turistico nel nostro Paese.