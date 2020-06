Mara Venier vs Simona Ventura | Zequila: “Lei era la regina indiscussa”

Mara Venier e Simona Ventura lite | Antonio Zequila si è sbilanciato sul rapporto tra le due, facendo alcune precisazioni in merito alle sue vecchie dichiarazioni che sarebbero state mal interpretate dal pubblico della rete.

Che tra Mara Venier e Simona Ventura non scorra buon sangue non è di certo un mistero. A riaccendere l’interesse del pubblico della rete sul loro rapporto è stato Antonio Zequila che non molto tempo fa confidò di essere stato conteso tra le due anni fa, dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, in quanto lo volevano entrambe come ospite nei loro salotti televisiva.

L’attore, però, recentemente intervistato dal settimanale Mio, ci ha tenuto a precisare che le sue parole sono state fraintese in quanto intendeva dire che le due se lo sono conteso a livello televisivo e che hanno discusso poi per motivi privati e non di certo per lui come era stato frainteso.

“Le mie parole sono state totalmente fraintese” ha precisato l’attore sulla faida tra Mara e Simona. “Loro hanno discusso per motivi riguardanti la loro vita privata, io non c’entro niente” ha spiegato Antonio. “Io facevo riferimento al 2005, quando dopo l’Isola dei Famosi entrambe mi volevano nei loro programmi” ha proseguito. “Mara mi offriva 5 puntate rinnovabili a Domenica In, mentre Simona 3 a Quelli che il calcio”.

“Ovviamente accettai la proposta di Mara, lei era la regina indiscussa della Rai“ ha aggiunto. “Andiamo, era come scegliere tra la Juve e una squadra di calcio di serie B. Non dovevo nemmeno starci a pensare” ha concluso Antonio Zequila sulla lite tra Mara Venier e Simona Ventura.

Zequila fa una precisazione su Mara Venier e Simona Ventura: “Non è stata colpa mia, ma le sono grato”

Antonio Zequila, oltre a ribadire che non c’entra nulla nella lite tra Mara Venier e Simona Ventura, ci ha tenuto a chiarire che rimarrà per sempre grato all’ex moglie di Bettarini in quanto gli ha dato la possibilità di poter prendere parte all’Isola dei Famosi e di acquisire una maggiore popolarità.

“Voglio ovviamente precisare che sono molto grato a Simona ventura per avermi dato la possibilità anni fa di poter prendere parte alla sua Isola dei Famosi” ha prontamente chiarito Antonio Zequila su Simona Ventura. “Ma è innegabile che fui l’elemento portante di quell’edizione” ha spiegato l’attore. “Dopo la mia partecipazione, ero il personaggio del momento” ha aggiunto. “Ero uno showman come Fiorello, facevo in modo che Domenica In avesse uno share altissimo” ha concluso, facendo riferimento al programma di Mara, che l’altro giorno si è sottoposta ad una tac dopo l’infortunio al piede.

Antonio Zequila ha preferito Mara Venier a Simona Ventura, ma siamo certi che l’ex di Bettarini non abbia sofferto più di tanto di fronte a questa decisione.