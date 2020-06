Achille Lauro a Mara Venier dopo l’incidente: “Abbiamo qualcosa in sospeso”

Achille Lauro ha lasciato un messaggio su Instagram a Mara Venier, dopo che quest’ultima ha comunicato al pubblico di Domenica In di aver avuto un incidente con il piede.

Mara Venier, durante la diretta di Domenica In di ieri, ha comunicato ai suoi fedeli telespettatori di aver avuto un incidente al piede. Per questo motivo ha dovuto prendere dei provvedimenti fasciandolo, ma nonostante le difficoltà la zia più amata d’Italia ha continuato con la messa in onda del suo programma come soltanto lei sa fare.

Su Instagram, la conduttrice ha prontamente informato anche gli utenti della rete sulle sue condizioni, confermando che il suo piede si è purtroppo fratturato.

“Purtroppo l’incidente mi ha procurato una bella frattura al piede” ha annunciato Mara Venier dopo l’incidente al piede, che ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. “Ringrazio il mio medico per avermi aiutata”.

Al suo annuncio non poteva non rispondere Achille Lauro. I due hanno particolarmente legato dopo la recente esperienza al Festival di Sanremo di lui e il rapper non ha mancato nel ricordare alla zia più amata d’Italia che hanno ancora qualcosa in sospeso.

Mara Venier dopo l’infortunio: il gesto di Achille Lauro su Instagram

Achille Lauro, dopo aver letto il messaggio di Mara Venier su Instagram, le ha subito ricordato che a causa dell’incidente ha avuto al piede non avrà purtroppo mantenere la prossima data l’ultima volta che sono stati in grado di incontrarsi.

Che cosa aveva proposto la conduttrice di Domenica In al cantante di Me ne frego? Un liscio!

“Mi raccomando Mara, vedi di guarire presto” ha scritto Achille Lauro a Mara Venier dopo Domenica In, che recentemente ha pubblicato un libro. “Ricordati che abbiamo ancora qualcosa in sospeso” ha proseguito il cantante nel suo messaggio. “Dobbiamo fare ancora quel famoso liscio” ha concluso, facendo impazzire i fan che si sono subito proposti di sostituire la zia Mara in questo ballo insieme.

Mara Venier e Achille Lauro, dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia.