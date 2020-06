Come sta Mara Venier dopo essere caduta? “Una bella frattura al piede” per la conduttrice di Domenica In e spunta il commento di Gerò Carraro.

Come sta Mara Venier caduta ieri mentre usciva di casa per raggiungere gli studi della Rai e condurre la nuova puntata di Domenica In? Come pensava, zia Mara ha riportato “una bella frattura al piede”. A svelarlo è stata la stessa Venier che, su Instagram, ha pubblicato la foto del suo piede tutto ingessato.

Frattura al piede per Mara Venier, Gerò Carraro: “ci è andata bene con tutti sti gufatori”

“Una bella frattura al piede…..ole’”, scrive Mara Venier pubblicando la foto del piede ingessato e ricevendo tantissimi messaggi di pronta guarigione da amici e colleghi. Oltre ad Achille Lauro che l’ha esortata a riprendersi in fretta avendo “un liscio in sospeso” e ai vari commenti delle amiche come Rita Dalla Chiesa, Caterina Balivo, Antonella Clerici e tanti altri, è spuntato anche il commento di Gerò Carraro, il figlio del marito di Mara, Nicola Carraro nonchè ex compagno di Simona Ventura.



“Povera ci è andata bene con tutti sti gufatori in giro. Amor call me”, ha scritto Gerò Carraro. Nonostante la caduta, zia Mara ha comunque condotto la scorsa puntata di Domenica In spiegando ai fans di essere caduta dalle scale e di essersi fatta male al piede oltre ad aver battuto la testa.



“In questo momento sto tentando di andare in onda, ma credo di avere una frattura al piede. Ho preso una botta in testa terribile. Sono caduta di peso. Non ci voleva, non ci voleva… Oggi, d’accordo con il direttore di Rai Uno Coletta abbiamo anche deciso di andare in onda fino al 28 di giugno”, ha detto in diretta annunciando la data ufficiale dell’ultima puntata di Domenica In.



Nonostante abbia dichiarato di essere stanca, dunque, la Venier ha deciso di continuare a fare compagnia al proprio pubblico per tutto il mese di giugno.