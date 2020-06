Trono Classico | Carlo Pietropoli torna a Uomini e Donne per la scelta

Trono Classico | Carlo Pietropoli, secondo alcune recenti indiscrezioni, sarebbe pronto a tornare a Uomini e Donne per fare la sua scelta tra Cecilia Zagarrigo e Marianna Vertola.

Sembrano previste grandi novità per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne! Se in un primo momento nello spazio dedicato ai giovani, dopo l’emergenza del coronavirus, si era dato spazio soltanto al percorso di Giovanna Abate, le cose sembrerebbero pronte a cambiare.

Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, anche Carlo Pietropoli è pronto a terminare il suo percorso. In quanto la sua scelta sarebbe stata registrata questa domenica.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Carlo Pietropoli chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Tale notizia trova riscontro anche da quanto trapelato in rete da Amedeo Venza che rivela che Carlo, prima di fare la sua scelta, ha registrato due esterne. Una con Cecilia Zagarrigo e l’altra con Marianna Vertola, le due ragazze che si contengono il cuore.

Entrambe le fonti, però, precisano che la scelta di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne non sarà una vera e propria scelta, ma una proposta di conoscenza. Molto probabilmente questa decisione è stata presa anche in considerazione in base al fatto che Carlo non ha avuto modo di poterle frequentare o sentire le due spasimanti negli scorsi mesi. Brutte notizie, invece, per i fan di Daniele Dal Moro. Il suo trono sembra essersi concluso.

Carlo Pietropoli del Trono Classico: chi sceglierà tra Cecilia Zagarrigo e Marianna Vertola?

Carlo Pietropoli sembrerebbe quindi ritornare a Uomini e Donne soltanto per fare la sua scelta e salutare il pubblico di Maria De Filippi.

Ovviamente i telespettatori sono curiosi di sapere quale sarà la sua scelta, anche se sono convinti di aver capito in che modo si concluderà il suo percorso negli studi Elios di Roma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over: Enzo Capo provoca Pamela | Lei: “Manco quando ero incinta!”

Carlo Pietropoli sceglierà Cecilia o Melania al Trono Classico? Il pubblico di canale 5, nonostante Pietropoli si contendesse una corteggiatrice con Daniele, è convinto che sceglierà di iniziare una conoscenza al di fuori del programma con Cecilia e alcuni indizi pubblicati dal profilo di lei su Instagram sembrano confermare questa convinzione del pubblico.

Carlo sceglierà Cecilia a Uomini e Donne? I telespettatori sembrano essere convinti di sì. Staremo a vedere.