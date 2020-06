Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano ad essere i protagonisti del gossip: secondo Diva e Donna, una vip avrebbe perso la testa per lui.

Una donna del mondo dello spettacolo avrebbe perso la testa per Stefano De Martino. E’ questo l’ultimo gossip sul conduttore napoletano lanciato dal settimanale Diva e Donna che, tuttavia, non svela l’identità della donna in questione. Belen Rodriguez, nel frattempo, continua a stare a Milano dove si divide tra lavoro e famiglia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez sexy in costume | Marca, modello, costo e dove trovarlo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: chi è la donna dello spettacolo che avrebbe perso la testa per lui?

Il fascino di Stefano De Martino colpisce ancora. Il conduttore napolerano avrebbe fatto perdere la testa ad una donna del mondo dello spettacolo. “Questa donna avrebbe trascorso una sola serata perdendo poi la testa per lui” scrive Diva e Donna. Chi sarà la donna in questione? L’identità non è stata svelata. De Martino che continua a non parlare della sua vita privata avendo letto cose atroci nelle ultime settimane, continuerà a non commentare i rumors sul suo conto?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino prende una drastica decisione su Belen Rodriguez

Sulla crisi tra De Martino e Belen Rodriguez che, in un video, si è mostrata bellissima ma triste come sottolineano i fans, i rumors continuano. Il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi, ha così commentato la situazione tra il conduttore e la showgirl che continuano, attualmente, a vivere in due città diverse per motivi professionali che tengono De Martino a Napoli.

“C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen. Ma ha mai iniziato? Possibile che non mi sia mai arrivata una foto?”, fa sapere Roberto Alessi.

Nessun tradimento, dunque, tra Belen e Stefano. Il settimanale Chi, parlando del presunto addio della coppia, scrive: “Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”.